DIRETTA/ Legia Leicester (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca!

DIRETTA LEGIA VARSAVIA LEICESTER (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci alla diretta di Legia Varsavia Leicester. Rendimento davvero pessimo quello dei polacchi nel loro campionato nazionale: la sconfitta casalinga contro il Rakow, arrivata sabato, è stata la terza nelle ultime quattro partite e la quarta in generale, i punti ottenuti sono appena 9 (in altrettanti turni) e si parla addirittura di zona retrocessione, davvero clamoroso se consideriamo che questa è invece una squadra abituata a dominare. Le prossime sfide, contro Lechia Gdansk e Lech Poznan, saranno toste e determinanti; intanto però in Europa League è arrivata la vittoria esterna all’esordio, mentre il Leicester si è fatto rimontare, in casa, due gol dal Napoli.

Le Foxes hanno aperto la stagione strappando il Community Shield al Manchester City, hanno già superato un turno di Coppa di Lega ma in Premier League stanno faticando parecchio. Dopo aver vinto due delle prime tre partite hanno ottenuto un punto nelle altre tre, attualmente sono tredicesimi in classifica e hanno subito la bellezza di 10 gol. Riusciranno questa sera a riprendere la marcia? Lo scopriremo presto, e come detto il risultato sarà importante anche per il Napoli: dunque non abbiamo altro da fare che metterci comodi e vedere insieme come andranno le cose, finalmente qui è tutto pronto e la diretta di Legia Varsavia Leicester può cominciare! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEGIA LEICESTER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Legia Leicester è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

DIRETTA LEGIA LEICESTER: GLI INGLESI VOGLIONO ALLUNGARE

Legia Leicester, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso lo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Le “Foxies” inglesi proveranno ad accelerare il loro cammino nel girone: il pari contro il Napoli all’esordio è stato spettacolare ma non va dimenticato che il Legia Varsavia ha invece vinto nella trasferta di Mosca contro lo Spartak e ora guarda tutti dall’alto in basso nel girone, seppur dopo una sola giornata disputata.

Il Leicester è reduce da un altro pareggio casalingo per 2-2, come quello contro i partenopei, in casa contro il Burnley in Premier League e in classifica in campionato la squadra allenata da Brendan Rodgers sta arrancando, con 7 punti conquistati nelle prime 6 partite. Nell’Ekstraklasa polacca il Legia si è fatto sorprendere invece in casa dal Rakow, un 2-3 che ha fatto scivolare la formazione di Varsavia, di solito leader in patria, al quartultimo posto in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI LEGIA LEICESTER

Le probabili formazioni della diretta Legia Leicester, match che andrà in scena allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia. Per il Legia, Czeslaw Michniewicz schiererà la squadra con un 4-3-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Miszta; Jedrzejczyk, Wieteska, Nawrocki, Mladenovic; Josue, Slisz, Martins; Lopes, Muci; Emreli. Risponderà il Leicester allenato da Brendan Rodgers con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Schmeichel; Castagne, Evans, Vestergaard, Bertrand; Soumare, Tielemans; Perez, Maddison, Barnes; Daka.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match allo Stadion Wojska Polskiego di Varsavia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Legia con il segno 1 viene proposta a una quota di 5.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.90, mentre l’eventuale successo del Leicester, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.65.



