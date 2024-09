La diretta Legnago Salus Sestri Levante (fischio d’inizio alle ore 16.15 di sabato 21 settembre 2024) è già uno scontro a fondo classifica nel girone B di Serie C. Questo perché i veronesi padroni di casa sono ultimo ancora a zero punti dopo quattro sconfitte consecutive, l’ultima subita di misura in casa dell’Arezzo. Niente punti in classifica ma solo un punto di distanza con un Sestri Levante altrettanto in crisi.

Il club ligure infatti nelle prime quattro giornate di campionato ha raccolto solo un punto, il pari senza reti interno contro il Pineto. L’ultimo match ha visto il Sestri Levante battuto in casa dalla Spal, tre gol subiti dagli estensi con 8 reti già incassate dalla formazione ligure, ancora in difficoltà dal punto di vista difensivo con le due squadre che ora cercano la vittoria che può rappresentare la svolta di un difficile inizio di stagione.

DIRETTA LEGNAGO SALUS SESTRI LEVANTE: COME VEDERE LA PARTITA

Per assistere alla quinta giornata del Girone B di Serie C e alla diretta Legnago Salus Sestri Levante, è necessario essere abbonati a Sky o al servizio streaming NOW TV. In alternativa, potrete seguire con noi la cronaca testuale, che vi fornirà aggiornamenti in tempo reale sulle azioni più rilevanti del match.

LEGNAGO SALUS SESTRI LEVANTE: LE PROBABILI FORMAZIONI

Scopriamo le probabili formazioni della sfida tra Legnago Salus e Sestri Levante. Per il Legnago Salus 3-5-2 come modulo di partenza, Toniolo a difesa della porta dietro una difesa a tre composta da Noce, Ampollini e Ruggeri. Muteba e D’Amore saranno gli esterni di fascia, Franzolini, Viero e Demirovic si muoveranno a centrocampo mentre Rossi e Svidercoschi formeranno il tandem offensivo. Dall’altra parte Sestri Levante in campo con un 4-3-3, difesa a quattro con Podda, Nenci, Pane e Furno davanti all’estremo difensore Anacoura, terzetto di centrocampo con Oneto, Conti e Nunziatini mentre nel tridente d’attacco partiranno dal 1′ Brugognone, Clemenza e Parravicini.

LEGNAGO SALUS SESTRI LEVANTE: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote fornite dalle principali agenzie di scommesse per la diretta Legnago Salus Sestri Levante evidenziano un grande equilibrio. Il Legnago Salus è leggermente favorito, con la vittoria quotata a 2.45, mentre il successo del Sestri Levante è valutato a 2.60. Il pareggio è proposto invece a una quota di 3.00.