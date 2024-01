DIRETTA/ Legnago Salus Trento (risultato 0-0) video streaming tv: in campo, si gioca! (Serie C, 28 gennaio)

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRENTO (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta della sfida che pone di fronte Legnago Salus Trento evidenzia i due squadre separate da appena 1 punto in classifica. Da una parte i padroni di casa hanno realizzato 24 gol mentre subiti uno in meno con i punti che risultano essere 27. Dall’altra parte gli ospiti hanno subito 25 reti, ne hanno realizzate 21 mentre hanno collezionato 26 punti. Dal punto di vista dei marcatori tra i giocatori da tenere d’occhio spicca il nome di Daniele Rocco con ben 10 reti.

Tuttavia il Legnago manca la vittoria ormai dal 3 dicembre 2023, sfida vinta contro il Pro Sesto con il risultato di 0-1. Dall’altra parte il giocatore più rappresentativo risulta essere il croato Tomi Petrovic. L’attaccante realizzato tre reti in meno rispetto all’avversario con la gioia del gol che manca dal 17 dicembre, nonché l’unica vittoria nelle ultime 8 sfide del Trento. (Marco Genduso)

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRENTO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La diretta di Legnago Salus Trento sarà disponibile per tutti gli abbonati al pacchetto Calcio della Tv satellitare Sky, in alternativa sempre con la stessa modalità sarà possibile seguire la partita anche sulla piattaforma di streaming online NowTv.

LEGNAGO SALUS TRENTO: BELLA SFIDA!

Prima di immergerci nella diretta di Legnago Salus Trento, in programma oggi 28 gennaio 2024 alle ore 14:30, vediamo come arrivano a questo match le due compagini. Il Legnago Salus si colloca attualmente a metà classifica, navigando in acque tranquille, ma alla ricerca di una svolta che possa portare qualche gioia in più ai propri tifosi. I padroni di casa arrivano alla sfida odierna dopo una serie di tre pareggi consecutivi, maturati sia contro squadre più blasonate ma anche contro compagini più umili sulla carta. Un successo oggi rappresenterebbe non solo un’importante iniezione di fiducia, ma potrebbe anche rafforzare la posizione della squadra nella zona di classifica in cui si trova attualmente.

Il Trento invece vive un momento più complicato, cercando disperatamente di sfuggire dalla zona retrocessione. La squadra ha collezionato un pareggio e ben tre sconfitte nelle ultime quattro partite, rendendo l’incontro contro il Legnago Salus di fondamentale importanza per interrompere questa serie negativa.

DIRETTA LEGNAGO SALUS TRENTO: PROBABILI FORMAZIONI

Spostiamo ora l’attenzione dalla diretta di Legnago Salus Trento andando ad analizzare le probabili formazioni: I padroni di casa, sembrano orientatati verso il 3-4-1-2. A centrocampo, vedremo molto probabilmente Trento, situato dietro al duo d’attacco composto da Martic e Pelagatti, indica la volontà di costruire gioco e sfruttare le corsie centrali che si apriranno durante la partita.

Il Trento sembra propendere per il 4-2-3-1, con Petrovic in veste di punta centrale. Pasquato invece, sulla trequarti avrà il compito di supportare l’attacco, creando opportunità e fornendo assist. Magari riuscirà lui stesso a sfruttare qualche spazio lasciato dall’attaccante, dopotutto in questa stagione ha dimostrato di saper anche calciare con relativa efficacia nello specchio della porta.

LEGNAGO SALUS TRENTO, LE QUOTE

Per chi volesse scommettere nella diretta di Legnago Salus Trento, sappiate che le quote offerte da Eurobet sono molto interessanti, vediamole insieme: la vittoria casalinga viene data a 2,8 mentre il pareggio viene dato a 2,5. La vittoria del Trento invece a 3,2.

