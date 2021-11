Diretta/ Leicester Legia streaming video tv: solo la vittoria (Europa League)

DIRETTA LEICESTER LEGIA: PARTITA DECISIVA PER IL GIRONE!

Leicester Legia, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 21.00 presso il Brøndby Stadion di Copenaghen, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida che vedrà le due formazioni impegnate chiamate a fare pochi calcoli: serve solo la vittoria soprattutto per sperare nel primo posto nel girone che significherebbe qualificazione diretta agli ottavi di finale della competizione senza passare tra le forche caudine degli spareggi, compreso quello che la terza dovrà affrontare per cercare il ripescaggio in Conference League.

Il Legia Varsavia era partito alla grande con due vittorie consecutive, compresa quella nel match d’andata in Polonia contro gli inglesi. La doppia sconfitta contro il Napoli ha cambiato però le carte in tavola, la qualificazione è tutta da giocare contro un Leicester che dovrà per forza di cose accelerare. La mancata vittoria contro lo Spartak Mosca nel match precedente ha fatto addirittura scivolare gli inglesi all’ultimo posto nel raggruppamento, l’eliminazione sarebbe clamorosa visto che la squadra di Brendan Rodgers sembrava destinata a giocarsi la vetta del girone col Napoli.

DIRETTA LEICESTER LEGIA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Leicester Legia è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER LEGIA

Le probabili formazioni della diretta Leicester Legia, match che andrà in scena al King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel; Soyuncu, Evans, Amartey, Castagne; Ndidi, Soumarè, Albrighton, Barnes; Vardy, Lookman. Risponderà il Legia allenato da Marek Golebiewski con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Miszta; Jędrzejczyk, Wieteska, Johansson, Mladenovic; Josuè, Kharatin, Yuri Ribeiro; Luquinhas, Pekhart, Muci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al King Power Stadium di Leicester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Galatasaray con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.15, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 7.50, mentre l’eventuale successo del Marsiglia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 17.00.

