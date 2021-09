DIRETTA/ Leicester Napoli video streaming tv: l’arbitro del match sarà Tiago Martins

DIRETTA LEICESTER NAPOLI: L’ARBITRO

In terra inglese, questa sera per la diretta di Leicester Napoli è stato selezionato l’arbitro Tiago Martins, il quale sarà in campo oggi per l’Europa league in compagnia degli assistenti Luis Campos e Bruno Alves Jesus: sarà Vito Ferreira invece il quarto uomo ufficiale. Fissando ora la nostra attenzione sul primo direttore di gara scopriamo subito che il lusitano in stagione ha già collezionato 4 direzioni, di cui pure due per i tornei di qualificazione alla Europa e Conference league: pure nel complesso per il fischietto emergono a bilancio 19 cartellini gialli assegnati e nient’altro. Ampliando la nostra analisi va notato che in carriera Martins non ha mai avuto occasione di affrontare Leicester o il Napoli, pur avendo collezionato parecchi previdenti con formazioni inglesi e italiane. (agg Michela Colombo)

Diretta/ Galatasaray Lazio (risultato 0-0) streaming video tv: ritmi ancora bassi

DIRETTA LEICESTER NAPOLI STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Leicester Napoli sarà trasmessa su Tv8 (clicca qui per la diretta streaming di Leicester Napoli sul sito di Tv8), e dunque avremo un appuntamento in chiaro per tutti; in alternativa resta sempre valida la possibilità, in questo caso però solo per gli abbonati alla televisione satellitare, di seguire la partita di Europa League attraverso il decoder di Sky, oppure grazie al servizio di diretta streaming video tramite DAZN, visibile tramite smart tv o pc oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

DIRETTA/ Leverkusen Ferencvaros (risultato 0-1) streaming video tv: vantaggio ospite

LEICESTER NAPOLI: SULLE ALI DELL’ENTUSIASMO

Leicester Napoli, in diretta giovedì 16 settembre 2021 alle ore 21.00 presso il King Power Stadium di Leicester, sarà una sfida valevole per la prima giornata della fase a gironi di Europa League. Subito big match per i partenopei allenati da Luciano Spalletti, chiamati ad affrontare una delle formazioni sulla carta favorite nella corsa al trofeo. Il Leicester di Brendan Rodgers ha mancato nelle ultime due stagioni l’accesso in Champions League all’ultima giornata ma resta formazione al top in Premier League, reduce da un altro big match perso di misura in casa contro il Manchester City nel campionato inglese.

DIRETTA/ Rangers Lione video streaming tv: a Glasgow arbitra Andreas Ekberg

Non è di certo da meno il Napoli protagonista di un avvio di stagione strepitoso, con tre vittorie consecutive e soprattutto il successo contro la Juventus che ha lanciato gli azzurri in testa alla classifica a punteggio pieno. Spalletti potrebbe provare soluzioni alternative, ma nel girone questa è la partita da vincere per puntare dritti al primo posto che in questa stagione, va ricordato, regalerà l’accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League, mentre la seconda dovrà affrontare lo spareggio contro una delle terze della fase a gironi di Champions League.

PROBABILI FORMAZIONI LEICESTER NAPOLI

Le probabili formazioni di Leicester Napoli, match che andrà in scena alla King Power Stadium di Leicester. Per il Leicester, Brendan Rodgers schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Schmeichel; Ricardo, Evans, Soyuncu, Thomas; Tielemans, Ndidi; Albrighton, Maddison, Barnes; Vardy. Risponderà il Napoli allenato da Luciano Spalletti con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui, Elmas, Fabian Ruiz, Lozano, Zielinski, Politano, Petagna.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al King Power Stadium di Leicester, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leicester con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Napoli, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.



© RIPRODUZIONE RISERVATA