DIRETTA/ Leverkusen Betis video streaming tv: arbitrerà Anthony Taylor

DIRETTA LEVERKUSEN BETIS: L’ARBITRO

La diretta di Bayer Leverkusen Betis è affidata all’arbitro inglese Anthony Taylor, 43enne di Manchester: alla BayArena saranno con lui Gary Beswick e Adam Nunn come assistenti, David Coote come quarto uomo e poi la coppia Stuart Attwell-Bartosz Frankowski come Var e Avar. Naturalmente Taylor è un arbitro ben conosciuto: ormai molto esperto, in questa stagione fa il suo esordio in Europa League ma lo scorso 14 settembre ha diretto Dinamo Kiev Benfica nella prima giornata dei gironi di Champions League, e aveva già fischiato in due gare dei turni preliminari della stessa competizione (soprattutto Shakhtar Monaco, con cui Roberto De Zerbi attraverso i supplementari aveva timbrato la qualificazione ai gironi).

Impegnato parecchio in Premier League, Taylor quest’anno ha avuto modo di arbitrare Liverpool Chelsea, Manchester United Newcastle (partita sempre molto calda) e poi Manchester United Liverpool dello scorso 24 ottobre, quando i Reds si sono imposti a Old Trafford con un clamoroso 0-5, segnando addirittura quattro gol nel solo primo tempo. In 12 gare, Taylor ha una media di 4,2 ammonizioni; ha finora espulso solo due giocatori (entrambi per rosso diretto) e assegnato un solo rigore. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LEVERKUSEN BETIS STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Leverkusen Betis è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LEVERKUSEN BETIS: SFIDA IN EQUILIBRIO

Leverkusen Betis, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 21.00 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Si affrontano due squadre che guidano a braccetto la classifica del girone di Europa League, a quota 7 punti dopo l’1-1 nel match d’andata. Scontro diretto che potrebbe dunque essere decisivo per il primo posto nel girone, fondamentale perché permetterebbe di saltare il preliminare contro una delle terze della fase a gironi di Champions.

Nei rispettivi campionati le due squadre non stanno comunque attraversando un momento brillante, il Leverkusen è reduce da due sconfitte consecutive, peraltro casalinghe contro il Karlsruhe in Coppa di Germania e il Wolfsburg in Bundesliga, mentre il Betis Siviglia ha subito un pesante tris sul campo dell’Atletico Madrid, un ko che ha spezzato un momento eccellente per gli andalusi che nelle precedenti quattro partite della Liga spagnola avevano ottenuto tre vittorie ed un pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN BETIS

Le probabili formazioni della diretta Leverkusen Betis, match che andrà in scena alla BayArena di Leverkusen. Per il Leverkusen, Gerardo Seoane schiererà la squadra con un 3-4-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky; Frimpong, Kossounou, Tah, Bakker; Demirbay, Amiri; Diaby, Wirtz, Paulinho; Schick. Risponderà il Betis allenato da Manuel Pellegrini con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Silva; Miranda, Pezzella, Gonzalez, Bellerin; Carvalho, Rodriguez; Ruibal, Fekir, Juanmi; José.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla BayArena di Leverkusen per la diretta di Leverkusen Betis, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo del Betis, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.50.

