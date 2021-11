Diretta/ Leverkusen Celtic streaming video tv: scozzesi in risalita (Europa League)

DIRETTA LEVERKUSEN CELTIC: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Leverkusen Celtic, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.45 presso la BayArena di Leverkusen, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida cruciale con i tedeschi che guardano al momento tutti dall’alto in basso nel raggruppamento, ma che non possono permettersi di fare troppi calcoli col Betis Siviglia comunque lontano solo una lunghezza. Il Celtic e a -4 dal Leverkusen ma a una sola lunghezza dagli spagnoli, dopo la doppia vittoria col Ferencvaros che ha rimesso in gioco gli scozzesi.

Il Celtic sta vivendo un periodo di ripresa anche il patria, in generale tra campionato e coppa in Scozia e l’Europa League la formazione di Glasgow ha messo in fila nove risultati utili consecutivi, riportandosi anche a -4 dai Rangers nella Premiership scozzese. Il Bayer Leverkusen resta quarto in Bundesliga dopo l’ultimo successo di misura contro il Bochum, una buona continuità per le “Aspirine” che con un pareggio avrebbero poi il match point col Ferecnvaros per finire primi nel girone.

DIRETTA LEVERKUSEN CELTIC STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Leverkusen Celtic è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LEVERKUSEN CELTIC

Le probabili formazioni della diretta Leverkusen Celtic, match che andrà in scena alla BayArena di Leverkusen. Per il Leverkusen, Gerardo Seoane schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Hradecky, Frimpong, Tapsoba, Tah, Sinkgraven, Andrich, Amiri, Diaby, Wirtz, Paulinho, Schick. Risponderà il Celtic allenato da Ange Postecoglou con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Hart, Ralston, Carter-Vickers, Welsh, Juranovic, Turnbull, Bitton, McGregor, Abada, Furuhashi, Jota.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla BayArena di Leverkusen, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Bayer Leverkusen con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.50, mentre l’eventuale successo del Celtic, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.00.

