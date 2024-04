DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2024/ Video streaming Rai: in strada, si comincia! (Oggi 21 aprile)

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2024: SI COMINCIA!

Pochissimi minuti alla partenza, la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024 scriverà un’altra pagina della storia leggendaria di questa corsa. Detto che il record di vittorie alla Doyenne è del solito Eddy Merckx, che si impose per ben cinque volte, mentre l’Italia ha fatto festa 12 volte ed è seconda solo ai padroni di casa del Belgio, è doveroso spendere qualche parola in più sulle imprese che potrebbero compiere i due uomini più attesi. Per Mathieu Van der Poel sarebbe la tripletta Fiandre-Roubaix-Liegi, mai riuscita a nessuno in tutta la storia; per Tadej Pogacar sarebbe la seconda Liegi e la sesta Monumento della carriera.

Sappiamo che lo sloveno inseguirà poi la doppietta Giro d’Italia-Tour de France e allora possiamo dire che l’ultimo a vincere una delle cinque classiche più importanti del mondo nello stesso anno di una doppietta Giro-Tour fu proprio il già citato Merckx nel 1972. Ovviamente per MVdP sarebbe la ciliegina sulla torta mentre per Pogacar sarebbe il primo tassello di un’avventura ancora molto lunga sulle strade d’Italia e Francia, in ogni caso le suggestioni sono davvero affascinanti e renderanno ancora più bella la corsa odierna. Parola quindi alla strada e ai protagonisti per dare finalmente il via alla diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

COME SEGUIRE LA DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2024 IN STREAMING VIDEO E TV

Un’altra domenica imperdibile per tutti gli appassionati di ciclismo (che poi attenderanno il Giro d’Italia), la diretta tv della Liegi Bastogne Liegi 2024 ci terrà compagnia per molte ore dal momento che l’appuntamento sarà già dalle ore 13.25 su Rai Sport HD (canale numero 58) in chiaro per tutti, con passaggio dalle ore 15.00 su Rai Due, dove dopo l’arrivo della Doyenne, con premiazioni ed interviste, si potrà seguire anche il gran finale della gara femminile. Naturalmente gli abbonati potranno invece scegliere anche Eurosport per seguire in diretta la Liegi Bastogne Liegi 2024, quindi sarà doppia anche la possibilità della diretta streaming video, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure anche tramite i servizi di Discovery + per gli abbonati. Infine segnaliamo la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo @LiegeBastogne su X.

LIEGI BASTOGNE LIEGI 2024: POGACAR E VAN DER POEL SONO GLI UOMINI COPERTINA!

Oggi, domenica 21 aprile, calerà il sipario sulla prima parte della stagione del ciclismo grazie alla diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024, che come da tradizione consolidata è l’ultima delle grandi classiche di primavera. Ci sono tantissimi motivi per seguire la ‘Doyenne’ (decana), soprannome che la Liegi Bastogne Liegi si merita per il fatto di essere la più antica fra le cinque classiche Monumento, ma naturalmente l’attesa è tutta per il duello che gli appassionati sperano di ammirare fra Tadej Pogacar e Mathieu Van der Poel. Lo sloveno vinse la Doyenne nel 2021, ma negli ultimi anni la Liegi Bastogne Liegi gli ha sempre voltato le spalle in maniera dolorosa, dal momento che Tadej Pogacar fu costretto a saltare l’edizione 2022 per un grave lutto familiare e nel 2023 invece si ritirò per una caduta che rese molto difficile anche l’avvicinamento dello sloveno al Tour de France. Per Mathieu Van der Poel invece la Doyenne potrebbe essere più ostica, ma la affronterà con serenità avendo già vinto Giro delle Fiandre e Parigi Roubaix: la tripletta non è mai riuscita a nessuno nella storia e se l’olandese dovesse riuscirci festeggerebbe in maglia iridata per rendere tutto ancora più epico.

La diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024 potrebbe quindi vivere di questo duello, pur con la consapevolezza che il percorso potrebbe favorire lo sloveno, che d’altronde è a sua volta un fenomeno pure delle corse di un giorno e vorrebbe trionfare in una Monumento nella stagione dell’assalto alla doppietta Giro d’Italia-Tour de France. Peccato solo per l’assenza di coloro che sarebbero stati gli altri uomini copertina di questa Liegi: parliamo evidentemente di Primoz Roglic (vincitore nel 2020) e ancora più di Remco Evenepoel, che ha trionfato nelle ultime due edizioni della Doyenne, entrambi però messi fuori causa dalla maledetta caduta al Giro dei Paesi Baschi. Lo spettacolo è sempre garantito, chiunque sia il vincitore: allora passiamo adesso ad esaminare tutte le info utili per seguire al meglio la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024.

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2024: ECCO IL DURO PERCORSO DELLA DOYENNE!

Abbiamo detto che sulla carta la Doyenne dovrebbe favorire Tadej Pogacar rispetto a Mathieu Van der Poel: cerchiamo di capire il perché esaminando meglio il percorso che caratterizzerà la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024, con 254,5 km in programma. La partenza avrà luogo naturalmente a Liegi alle ore 10.15, i saliscendi saranno una costante per tutto il giorno anche se la prima parte sarà relativamente semplice, con una sola salita “ufficiale” nel tratto che porterà la corsa verso Bastogne (km 94,2), cioè la Côte de Bonnerue (km 76,2), un cambiamento rispetto all’anno scorso, quando era un’altra la salita principale della prima parte della Doyenne. Sarà già fatica, perché 2,5 km al 12,3% sono tosti, tuttavia il meglio arriverà più avanti, perché tornando da Bastogne verso Liegi si andranno a toccare molte più asperità, cominciando dalla Côte de Saint Roch al km 117,3.

Da qui in poi non ci sarà alcuna differenza con le ultime edizioni e negli ultimi 100 km della diretta della Liegi Bastogne Liegi 2024 la successione di salite sarà davvero micidiale: ecco la Côte de Mont le Soie al km 161,2, seguita poco dopo dalla più lunga anche se meno dura Côte de Wanne al km 169,5 e dalla micidiale Côte de Stockeu (km 176), un solo chilometro di salita ma al 12,5%, non a caso dedicata a Eddy Merckx. La successione di salite è ciò che dovrebbe favorire le caratteristiche di Pogacar rispetto a quelle di Van der Poel, anche perché immediatamente dopo ci sarà la Côte de la Haute Levée (km 180,2), il cui primo chilometro è all’11,9%. Il Col du Rosier al km 194,4 sarà più lunga delle altre con i suoi 4400 metri di ascesa, poi avremo la Côte de Desnié al km 207,8. L’elenco delle difficoltà non è fine a sé stesso perché è necessario per capire cosa attende i corridori, per di più dobbiamo ancora parlare della salita simbolo della Liegi Bastogne Liegi, cioè la Côte de La Redoute (km 220,5). Siamo sempre più vicini al traguardo, ogni momento potrebbe essere decisivo e allora attenzione anche alla Côte des Forges (km 231,2), 1300 metri con pendenza media al 7,8%, e soprattutto alla Côte de La Roche-aux-Faucons (km 241,2), altri 1,3 km ma con pendenza media dell’11% e punte oltre il 13%, circa 13 km dall’arrivo nel cuore di Liegi, dove il vincitore sarà di sicuro un campione.











