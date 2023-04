DIRETTA/ Liegi Bastogne Liegi 2023 video streaming Rai 2: in strada, la gara comincia

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2023: SI COMINCIA!

Pochi minuti alla partenza della diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023, tutto è pronto per dare via alla grande classica che chiude la stagione delle celebri corse di un giorno di primavera. La Doyenne si presenta con tutto il suo fascino di corsa simbolo del Belgio vallone: tutti ci aspettiamo il duello stellare fra Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, che sono anche i vincitori delle ultime due edizioni e daranno vita sicuramente a un duello memorabile, anche se ci sono pure altri pretendenti, ad esempio Tom Pidcock, Michael Woods, Tiesj Benoot, Romain Bardet, Enric Mas e il nostro Giulio Ciccone. Nell’albo d’oro della Liegi Bastogne Liegi spiccano i cinque successi di Eddy Merckx (1969, 1971, 1972, 1973 e 1975), mentre l’Italia è al secondo posto per numero di vittorie per nazione: il primo successo fu conquistato da Carmine Preziosi nel 1965.

Poi ecco il successo di Silvano Contini nel 1982 e l’epopea di Moreno Argentin, che con le quattro vittorie ottenute nel 1985, 1986, 1987 e 1991 è al secondo posto dietro a Merckx come numero di successi individuali insieme ad Alejandro Valverde, vincitore nel 2006, 2008, 2015 e 2017. Tornando ai successi italiani, ricordiamo la doppietta di Michele Bartoli nel 1997 e 1998, due successi anche per Paolo Bettini nel 2000 e nel 2002 ed infine le vittorie di Davide Rebellin nel 2004 e di Danilo Di Luca nel 2007. Oggi che cosa potrà succedere? Per scoprirlo, parola alla strada, perché la Liegi Bastogne Liegi 2023 sta per cominciare! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2023 STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA CORSA

Per seguire la diretta tv della Liegi Bastogne Liegi 2023 ci sarà l’appuntamento alle ore 11.20 su Rai Sport + HD (canale numero 58 del telecomando) in chiaro per tutti per seguire anche la gara femminile, poi dalle ore 15.40 su Rai Due per il gran finale della Doyenne maschile. Diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023 disponibile anche su Eurosport, il canale tematico europeo dello sport su abbonamento. Per chi invece non potesse mettersi davanti a un televisore oggi, ricordiamo anche la possibilità di seguire la Liegi Bastogne Liegi 2023 in diretta streaming video sul sito Internet ufficiale della Rai (www.raiplay.it) oppure – per gli abbonati – tramite il servizio offerto da Eurosport Player. Infine i social network, dove segnaliamo in particolare la pagina Facebook ufficiale Liège-Bastogne-Liège e il profilo Twitter ufficiale @LiegeBastogne. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAI PLAY LIEGI BASTOGNE LIEGI 2022

LIEGI BASTOGNE LIEGI 2023: CHI SARÀ IL VINCITORE?

Oggi, domenica 23 aprile, la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023 chiuderà la stagione delle grandi classiche di primavera del ciclismo: la Liegi Bastogne Liegi è la più antica fra le cinque classiche Monumento e proprio per questo motivo è soprannominata ‘Doyenne’ (decana), siamo ormai alla edizione numero 109 della classica belga di ciclismo. La storia ma anche l’attualità renderanno imperdibile oggi la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023, perché Tadej Pogacar potrebbe scrivere un’altra pagina di storia: già vincitore della Doyenne nel 2021, lo sloveno potrebbe in un colpo solo completare la doppietta Fiandre-Liegi nello stesso anno (in passato riuscita solo a Eddy Merckx) e anche il Trittico delle Ardenne dopo i successi alla Amstel Gold Race e alla Freccia Vallone, come solo Davide Rebellin nel 2004 e Philippe Gilbert nel 2011 sono riusciti a fare. Tutto questo insieme nello stesso anno invece non l’ha mai fatto nessuno e sarebbe leggenda…

Oggi però ci sarà l’avversario più atteso, il padrone di casa Remco Evenepoel, che è anche il detentore della Liegi Bastogne Liegi: il belga correrà la Doyenne con la maglia di campione del Mondo e ha scelto un avvicinamento molto diverso, dal momento che Evenepoel non ha disputato alcuna altra classica nelle scorse settimane. Sarà un duello stellare, anche se naturalmente ci sono anche molti altri possibili protagonisti per questa corsa sempre affascinante e così impegnativa tecnicamente. Allora non serve aggiungere altro, se non tutto ciò che servirà per seguire al meglio la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023.

DIRETTA LIEGI BASTOGNE LIEGI 2023: IL PERCORSO

Presentando la diretta della Liegi Bastogne Liegi 2023, è naturalmente necessario esaminare il percorso di questa grande classica, prevista stavolta sulla distanza di 258,1 km ricchi di insidie. La partenza avrà luogo naturalmente a Liegi ed è in programma alle ore 10.35. Nella prima parte del percorso si pedalerà verso sud fino a raggiungere dopo 97,8 km Bastogne, quando si tornerà indietro verso il capoluogo della Vallonia. Il ritorno verso Liegi presenterà però molte più insidie: detto che le strade delle Ardenne sono sempre ricche di saliscendi, si identificano lungo il percorso undici salite vere e proprie, di questa una sola è collocata prima del passaggio da Bastogne, la Côte de La Roche en Ardenne (km 69,7). Tornando dunque da Bastogne verso Liegi ci saranno da affrontare tutte le altre difficoltà che rendono sempre durissima la Doyenne.

Avremo quindi la Côte de Saint Roch al km 120,9, poi si entra nella parte più impegnativa del percorso della Liegi Bastogne Liegi 2023 con la Côte de Mont le Soie al km 164,8, la Côte de Wanne al km 173,1 e la Côte de Stockeu (km 179,6), un solo chilometro di salita ma al 12,5%, ascesa dedicata a un certo Eddy Merckx, seguita immediatamente dopo dalla Côte de la Haute Levée (km 183,8), il cui primo chilometro è all’11,9%. A seguire ecco il Col du Rosier al km 198,1, la Côte de Desnié al km 211,4 e finalmente la Côte de La Redoute (km 224,2), la salita simbolo della Liegi che qui entra definitivamente nel vivo: 2,1 km al 9% di pendenza media e punte al 13%. Dopo l’assenza dell’anno scorso torna anche la Côte des Forges (km 234,8), 1300 metri con pendenza media al 7,8%, infine ecco naturalmente l’ultima salita “ufficiale”, che sarà la Côte de La Roche-aux-Faucons (km 244,8), salita di soli 1,3 km ma con pendenza media dell’11% e punte oltre il 13%, dunque molto impegnativa anche perché saremo ormai a meno di 15 km dal traguardo. Come già nelle ultime edizioni, sarà più semplice il tratto finale della Liegi Bastogne Liegi 2023: ci sarà ancora una leggera salita verso Boncelles a 10 km dall’arrivo, ma non la Côte de Saint-Nicolas e la salita verso Ans, perché l’arrivo è tornato nel cuore di Liegi, dove verrà incoronato il vincitore.











