Diretta Lille Psg/ Streaming video tv: in palio la Supercoppa di Francia 2021

DIRETTA LILLE PSG: RIVINCITA PER I PARIGINI!

Lille Psg, in diretta alle ore 20.00 italiane di questa sera, domenica 1 agosto 2021, si gioca al Bloomfield Stadium di Tel Aviv, in Israele, sede straniera dunque per la Supercoppa di Francia 2021. Per i cugini transalpini dunque si assegna già un titolo ufficiale, quello che tradizionalmente fa da “ponte” fra le due stagioni: siamo ormai già nel 2021-2022, ma naturalmente si affrontano i campioni di Francia in carica e i detentori della scorsa edizione della Coppa di Francia. Il Lille nel passato torneo ha fatto il colpaccio vincendo la Ligue 1 davanti al Paris Saint Germain, che ha vinto invece la Coppa nazionale, motivo per cui oggi sarà la diretta di Lille Psg ad assegnare la Supercoppa di Francia 2021. Una partita collocata in mezzo all’estate difficilmente può dare indicazioni molto realistiche su quello che sarà poi nel corso della stagione, ma c’è il fascino del grande ritorno e naturalmente anche quello del primo titolo in palio: che cosa succederà in Lille Psg?

Cristiano Ronaldo via dalla Juventus?/ Calciomercato: Psg c'è, ma serve cedere Mbappé

DIRETTA LILLE PSG STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA SUPERCOPPA DI FRANCIA

La diretta tv di Lille Psg, finale della Supercoppa di Francia 2021, sarà garantita in esclusiva in Italia su Sky, che da quest’anno possiede i diritti sul campionato francese, per la precisione sui canali Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Football (canale 203). Di conseguenza per gli abbonati Sky sarà disponibile anche il servizio di diretta streaming video tramite Sky Go.

Sergio Ramos al Psg/ Calciomercato: contratto di 15 milioni, firma in arrivo

PROBABILI FORMAZIONI LILLE PSG

Vediamo adesso quali potrebbero essere le probabili formazioni di Lille Psg, la Supercoppa di Francia condizionata naturalmente dal fatto di essere in piena estate, con diversi assenti tra chi ha avuto impegni estivi con le rispettive Nazionali. I campioni francesi del Lille guidati dal nuovo allenatore Jocelyn Gourvennec potrebbero dunque scendere in campo con il seguente modulo 4-4-2: Jardim in porta; difesa a quattro formata da Pied, Fonte, Botman e Reinildo da destra a sinistra; a centrocampo Araujo, Andre, Sanches e Bamba; infine la coppia d’attacco con David e Yilmaz. La risposta del Psg di Mauricio Pochettino dovrebbe concretizzarsi nel modulo 4-3-3 con questi possibili titolari: Navas in porta; Hakimi come terzino destro nella difesa completata da Kehrer, Diallo e Kurzawa; a centrocampo il terzetto formato da Gueye, Herrera ed Ebimbe; infine il tridente d’attacco dovrebbe vedere in campo Draxler, Icardi e Kalimuendo.

Osimhen, trasferimento al Napoli sotto indagine/ Soldi versati al Lille sono spariti

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo infine uno sguardo alle quote per il pronostico su Lille Psg offerte dall’agenzia Snai. I parigini sono favoriti ed infatti il segno 2 che li indica è quotato a 2,20, mentre poi si sale a quota 3,20 sul segno X in caso di pareggio ed infine a 3,40 volte la posta in palio sul segno 1 se dovesse invece vincere il Lille.



© RIPRODUZIONE RISERVATA