Diretta/ Lione Brondby streaming video tv: francesi ambiziosi (Europa League)

DIRETTA LIONE BRONDBY: FRANCESI, EVITARE PASSI FALSI

Lione Brondby, in diretta giovedì 30 settembre 2021 alle ore 18.45 presso il Parc Olympique Lyonnais, sarà una sfida valevole per la seconda giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Nelle prime sfide di questa stagione i francesi si stanno dimostrando ambiziosi. Sia in patria, dove dopo l’ultimo pareggio in casa nella Ligue 1 contro il Lorient si mantengono comunque agganciati alla corsa per il secondo posto, col PSG che ha già fatto il vuoto in campionato, sia in Europa dove hanno cominciato con un successo 0-2 a Glasgow contro i Rangers.

L’avventura in Europa League dei danesi del Brondby è invece partita con un pari interno senza reti contro lo Sparta Praga. I campioni di Danimarca hanno mancato il grande sogno della Champions League perdendo i play off contro il Salisburgo, ma essere tornati in una fase a gironi è comunque una soddisfazione per un club che sta puntando a recuperare il blasone degli anni Ottanta e Novanta, nei quali era un habitué delle Coppe Europee.

DIRETTA LIONE BRONDBY STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lione Brondby sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intera fase a gironi di Europa League. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE BRONDBY

Le probabili formazioni della diretta Lione Brondby, match che andrà in scena al Parc Olympique Lyonnais. Per il Lione, Peter Bosz schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lopes; Dubois, Diomande, Da Silva, Emerson; Caqueret, Guimaraes; Shaqiri, Paqueta, Aouar; Ekambi. Risponderà il Brondby allenato da Niels Frederiksen con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Hermansen; Borkeeiet, Maxso, Tshiembe; Bruus, Slimane, Radosevic, Frendrup, Mensah; Hedlund, Uhre.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Parc Olympique Lyonnais, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lione con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 6.20, mentre l’eventuale successo del Brondby, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 11.50.



