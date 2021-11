DIRETTA/ Lione Sparta Praga video streaming tv: Maurizio Mariani sarà l’arbitro

DIRETTA LIONE SPARTA PRAGA: L’ARBITRO

La diretta di Lione Sparta Praga sarà affidata a Maurizio Mariani: il fischietto della sezione AIA di Roma si avvarrà oggi della collaborazione degli assistenti Daniele Bindoni e Alberto Tegoni, con Daniele Chiffi quarto uomo e poi Massimiliano Irrati e Marco Guida posizionati in sala Var. Per Mariani le direzioni arbitrali quest’anno sono 8: in Europa League ha fatto il suo esordio, nella fase a gironi, alla prima giornata fischiando in Eintracht Fenerbahçe (1-1) con 6 ammonizioni e un calcio di rigore assegnato, ma lo avevamo già visto nei turni preliminari sia della stessa Europa League (Rapid Vienna Anorthosis) che di Conference League, con Paços Ferreira Tottenham.

In Serie A le sue direzioni stagionali sono 5: spicca naturalmente il derby d’Italia dello scorso 24 ottobre, quando era finito nell’occhio del ciclone per aver assegnato, tramite Var, un rigore alla Juventus per il contatto tra Dumfries e Alex Sandro, che in campo non aveva giudicato falloso o, più probabilmente, gli era sfuggito. Le sue cifre stagionali ci parlano di 5,1 ammonizioni per partita e 3 rigori assegnati; curiosamente, Mariani non ha ancora espulso alcun giocatore nelle sue 8 gare. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA LIONE SPARTA PRAGA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lione Sparta Praga è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

LIONE SPARTA PRAGA: PADRONI DI CSA FAVORITI!

Lione Sparta Praga, in diretta giovedì 4 novembre 2021 alle ore 18.45 presso il Parc Olympique Lyonnais, sarà una sfida valevole per la quarta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. I francesi hanno l’occasione di chiudere con largo anticipo la corsa al primo posto nel girone, con 9 punti frutto di sole vittorie finora nel cammino nel girone, compresa quella nel match d’andata a Praga, con la squadra allenata da Bosz che ha vinto comunque tre delle ultime quattro partite ufficiali.

Lo Sparta Praga nel campionato ceko fa parte della bagarre in vetta alla classifica, al momento in quarta posizione dopo il pareggio contro l’Ostrava ma a soli 3 punti dal primo posto. La partita è comunque importante per i ceki che cercano il secondo posto per giocarsi gli ottavi con una delle terze della Champions, guardandosi dagli assalti dei Rangers e del Brondby che nel loro scontro diretto si giocheranno a loro volta una buona fetta di terzo posto nel girone.

PROBABILI FORMAZIONI LIONE SPARTA PRAGA

Le probabili formazioni della diretta Lione Sparta Praga, match che andrà in scena al Parc Olympique Lyonnais. Per il Lione, Petr Bosz schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Pollersback, Dubois, Boateng, Denayer, Emerson, Caqueret, Guimares, Shaqiri, Aouar, Ekambi, Cherki. Risponderà lo Sparta Praga allenato da Pavel Vrba con un 4-4-1-1 così schierato dal primo minuto: Nita, Hancko, Celutska, Panak, Wiesner, Pesek, Sacek, Dockal, Haraslin, Hlozek, Minchev.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Parc Olympique Lyonnais per la diretta di Lione Sparta Praga, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Lione con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dello Sparta Praga, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.

