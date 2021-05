Diretta/ Lipsia Dortmund (Coppa di Germania) streaming video tv: finale incerta

DIRETTA LIPSIA DORTMUND: FINALE COMBATTUTA, GRANDE EQUILIBRIO!

Lipsia Dortmund, in diretta giovedì 13 maggio 2021 alle ore 20.45 presso l’Olympiastadion di Berlino, sarà una sfida valevole per la finalissima della Coppa di Germania 2020/21. Un appuntamento speciale per il Lipsia che nella sua giovane storia affronta l’appuntamento della finale di Coppa Nazionale solo per la seconda volta nella sua storia. Nel 2019 arrivò una netta sconfitta 0-3 contro il Bayern Monaco, ovvero quella che sarà la prossima squadra del tecnico Julian Nagelsmann: per averlo i bavaresi hanno pagato una ricca penale, il giovanissimo tecnico emergente tra i più interessanti d’Europa punta dunque a lasciare con un trofeo. A Dortmund però cercheranno ovviamente di sovvertire questi piani, in una finale che appare assolutamente incerta nel pronostico.

I gialloneri in Bundesliga si stanno rendendo protagonisti di una grande scalata che li ha riportati in corsa per la Champions, obiettivo fondamentale in una competizione in cui il Borussia è stato protagonista quest’anno, eliminato solo nei quarti di finale contro il Manchester City. Impreziosire il cammino stagionale con la conquista di un trofeo sarebbe sicuramente importante, col Dortmund che ha conquistato 4 volte nella sua storia la competizione, l’ultima volta nel 2017.

DIRETTA LIPSIA DORTMUND STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Lipsia Dortmund sarà garantita in esclusiva per gli abbonati di Sky Sport, che trasmetterà la finalissima di Coppa di Germania compresa nel pacchetto della televisione satellitare, che fornirà di conseguenza anche la diretta streaming video, sempre riservata ai propri abbonati, tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI LIPSIA DORTMUND

Le probabili formazioni della sfida tra Lipsia e Dortmund all’Olympiastadion. Il Lipsia allenato da Julian Nagelsmann scenderanno in campo con un 3-4-2-1 e questo undici titolare:Gulacsi; Klostermann, Halstenberg, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Forsberg; Sorloth. Risponderà la formazione giallonera guidata in panchina da Lucien Favre con un 4-2-3-1 così disposto dal primo minuto: Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Can; Hazard, Bellingham, Sancho; Reus.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Lipsia e Dortmund, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 2.55 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 3.35 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 2.60 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



