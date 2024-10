La diretta Lipsia Juventus, oggi alle ore 21.00, sarà una sfida in cui la formazione bianconera cercherà conferme dopo i risultati positivi ottenuti sia all’esordio in Champions League, con i tre gol rifilati al PSV Eindhoven, sia in campionato, con la squadra di Thiago Motta reduce da un tris al Genoa che ha allungato a 6 su 6 la striscia di partite senza subire gol in Serie A.

DIRETTA/ Lipsia Juventus Primavera (risultato finale 0-3): tris in Germania! (Youth League, 2 ottobre 2024)

Per il Lipsia l’avvio in Champions League non è stato fortunato, i tedeschi sono stati battuti allo scadere dall’Atletico Madrid al termine di quella che è stata comunque una grande prova sul campo dei Colchoneros. In Bundesliga il Lipsia è reduce da un brillante successo con un poker inflitto all’Augsburg, che ha interrotto una serie di tre partite consecutive senza vittoria tra Coppa e campionato.

Diretta Dinamo Zagabria Monaco/ Streaming video tv: Croati dopo la tempesta (Champions, 2 ottobre 2024)

DIRETTA LIPSIA JUVENTUS: COME VEDERE LA PARTITA IN STREAMING VIDEO TV

La diretta Lipsia Juventus in Champions League sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video. La partita sarà dunque trasmessa in diretta streaming video dal servizio di streaming e si potrà usufruire della visione del match con un abbonamento Amazon Prime, con la partita dei bianconeri che sarà dunque il “pick” del mercoledì rispetto agli altri 17 match esclusivi per Sky.

LIPSIA JUVENTUS: LE PROBABILI FORMAZIONI

Quali probabili formazioni scenderanno in campo nella diretta Lipsia Juventus? Cerchiamo di scoprire le possibili scelte dei due allenatori. Per il Lipsia, 3-4-2-1 di partenza con Gulácsi estremo difensore e Orbán, Lukeba e Raum nella difesa a tre. Gli esterni di fascia a centrocampo saranno Geertruida e Xavi Simons, Haidara e Veermeren si muoveranno per vie centrali. In attacco, spazio a Sesko e Nusa alle spalle del centravanti Openda. Nella Juventus 4-2-3-1 come modulo con Di Gregorio in porta e una difesa a quattro con Kalulu, Gatti, Bremer e Cambiaso titolari. Thuram e Locatelli a centrocampo copriranno le spalle a Nico González, Koopmeiners e Yıldız, Vlahovic sarà confermato nel ruolo di centravanti.

Diretta Liverpool Bologna/ Streaming video tv: i felsinei sbarcano ad Anfield (Champions, 2 ottobre 2024)

QUOTE LIPSIA JUVENTUS: QUALI SCOMMESSE?

Andiamo a scoprire, per chi vorrà scommettere sul match, le quote proposte per la diretta Lipsia Juventus. Vittoria interna del Lipsia quotata 2.35, la quota per l’eventuale pareggio viene offerta a 3.35 mentre la quota per il successo fuori casa della Juventus viene piazzata a 3.00.