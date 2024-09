DIRETTA JUVENTUS PSV: I TESTA A TESTA

La diretta di Juventus Psv rappresenta in qualche modo un evento storico: nonostante le due società abbiamo fatto presenza quasi fissa nelle coppe europee, da quando sono state create, non si erano mai incrociate prima d’ora. Della Juventus si possono ricordare le grandi sfide con l’Ajax, tra cui la finale di Champions League vinta nel 1996, e anche qualche match contro il Feyenoord mentre il Psv Eindhoven aveva giocato una splendida semifinale contro il Milan una ventina di anni fa, uscendone eliminato sul filo di lana, ma la diretta Juventus Psv è un inedito assoluto e naturalmente lo è anche per Thiago Motta.

Non così invece per Peter Bosz, che ha avuto a che fare due volte con i bianconeri e ha sempre perso: era il girone di Champions League 2019-2020 e il tecnico olandese allenava il Bayer Leverkusen. All’Allianz Stadium la Juventus aveva vinto 3-0 grazie ai gol di Gonzalo Higuain, Federico Bernardeschi e Cristiano Ronaldo; un mese e mezzo più tardi la squadra allenata da Maurizio Sarri, e che poi sarebbe stata eliminata agli ottavi dal Lione, era passata alla BayArena per effetto delle reti messe a segno da Ronaldo e Gonzalo Higuain, nell’ultimo quarto d’ora di gioco. Questa sera Bozs ritrova la Juventus con un’altra squadra, sperando che vada meglio… (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA JUVENTUS PSV, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per seguire il debutto in Champions League dei bianconeri sarà necessario abbonarsi a Sky o al servizio streaming di NOW TV che mostrerà la diretta Juventus PSV. L’alternativa è quella di seguire con noi la diretta testuale di questa partita con aggiornamenti costanti sugli avvenimenti e le azioni salienti del match.

JUVENTUS PSV: I BIANCONERI TORNANO IN CHAMPIONS LEAGUE

Si accendono le luci dell’Allianz Stadium e la Champions League torna a Torino sponda bianconera con la diretta Juventus PSV pronta ad aprire questa competizione martedì 17 settembre dalle 18,45. Il debutto del nuovo format di questa Champions League avverrà proprio a Torino con una Juventus che non vede la coppa dalle grandi orecchie da un anno.

I bianconeri inizieranno la loro Champions League tra le mura amiche di un Allianz Stadium pieno di tifosi alla ricerca di una vittoria dopo due 0 a 0 arrivati nelle ultime due giornate di Serie A. Gli avversari di questa Juventus saranno gli olandesi del PSV Eindhoven che hanno un’invidiabile serie di cinque vittorie nelle prime cinque giornate di Eredivisie e si presentano a Torino con la voglia di far bene anche in Europa.

JUVENTUS PSV, LE PROBABILI FORMAZIONI

Prima di scendere in campo vediamo insieme quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori che si contenderanno i primi tre punti di questa Champions League. Le scelte di Thiago Motta sono sempre complicati da decifrare ma l’idea è che si basi sui calciatori più esperti. Vlahovic è la punta di diamante con Yildiz a sostegno in una trequarti dove Cambiaso e Koopmeiners dovrebbero completarla. Thuram e Locatelli in mediana con Douglas Luiz che cerca spazio davanti ad un difesa solida con Gatti e Bremer.

Bosz si presenterà all’Allianz Stadium con il suo 4-3-3 che si sostiene sull’esperienza di Luuk De Jong come centravanti. Veerman è l’uomo da tenere d’occhio in un centrocampo completato da Tillman e Schouten con Til che potrebbe trovare spazio nel tridente offensivo insieme a Bakayoko.

JUVENTUS PSV, LE QUOTE

Prima di scendere in campo con la diretta Juventus PSV andiamo a vedere le quote proposte da Sisal per questa partita. I bianconeri inizieranno la loro Champions League con il favore del pronostico e una vittoria quotata a 1,75 contro il 4,25 per il 2 degli olandesi e il 3,75 per il pareggio X.