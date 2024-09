DIRETTA ATLETICO MADRID LIPSIA: I TESTA A TESTA

Parlando della diretta di Atletico Madrid Lipsia possiamo dire che questa partita ha soltanto un precedente: come è possibile? Semplice: eravamo nella stagione 2019-2020, il Covid aveva costretto il mondo dello sport a fermarsi per mesi e, quando era ripartita, la Champions League (come anche l’Europa League) aveva cambiato formula, facendo disputare quarti e semifinali in gara secca, anziché andata e ritorno, peraltro in campo neutro perché, per evitare tanti viaggi e dunque contatti, si era deciso di spostare l’intera manifestazione o quel che ne rimaneva in Portogallo, introducendo il concetto di “bolla” che sarebbe poi diventato famoso.

Ad ogni modo, Atletico Madrid e Lipsia si erano affrontate nei quarti e, al José Alvalade di Lisbona, avevano vinto i tedeschi che avevano così raggiunto il miglior risultato di sempre in Europa: al 50’ Dani Olmo aveva aperto le marcature, Joao Felix aveva pareggiato su rigore ma, a due minuti dal 90’ e dai tempi supplementari, un tiro di Tyler Adams accidentalmente deviato dalla difesa aveva ingannato Jan Oblak, sancendo il successo di un Lipsia che era allenato dal giovanissimo Julian Nagelsmann, poi passato anche dal Bayern Monaco e oggi ovviamente Commissario Tecnico della nazionale tedesca. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA ATLETICO MADRID LIPSIA STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La trasmissione in diretta del match tra Atletico Madrid e Lipsia sarà un’esclusiva di Sky, che detiene i diritti completi per la Champions League. Per seguire l’incontro, sarà necessario disporre di un abbonamento a Sky che includa il pacchetto Sport. Tuttavia, per coloro che non possiedono un abbonamento a Sky, c’è un’alternativa altrettanto comoda: la partita sarà infatti visibile anche tramite la piattaforma streaming NowTv, che offre la possibilità di accedere agli stessi contenuti sportivi con modalità più flessibili.

ATLETICO MADRID LIPSIA: ECCO SIMEONE!

Ricomincia la Champions League e già abbiamo molti big match da commentare: uno su tutti la diretta Atletico Madrid Lipsia, due squadre con due filosofie di gioco ben diverse ma che hanno fatto grandi passi in passato in questa competizione che potremmo vivere insieme oggi 19 settembre 2024 alle ore 21. Nessuna delle due però si è mai saputa ripetere, l’Atletico dopo la finale contro il Real Madrid non è mai andata molto lontano cosi come il Lipsia in semifinale nel 2020.

Entrambe hanno un po’ perso lo smalto degli anni scorsi, ma i talenti ci sono ancora e potremmo viverli insieme. I favori del pronostico vanno sulla squadra di casa che può sfruttare proprio il Wanda come cornice di spessore. Ma basterà? Lo scopriremo insieme da tra pochi istanti.

DIRETTA ATLETICO MADRID LIPSIA: PROBABILI FORMAZIONI

Passiamo l’attenzione dalla diretta Atletico Madrid Lipsia alle probabili formazioni del match: Simeone dovrebbe confermare Llorente in mezzo al campo, giocatore totale che può giocare anche sulla destra a tutta fascia, cosi come Lino che invece è un terzino con doti molto offensive, spesso anche troppo considerando l’allenatore come spinge in difesa.

Passando ai tedeschi non si può non citare Bitshiabu, difensore francese molto forte fisicamente ma con una progressione degna di nota che lo rende uno dei migliori prospetti del calcio made in Red Bull. Quest’anno si candida ad un ruolo da vero protagonista dopo essere stato lo scudiero di Lukeba.

ATLETICO MADRID LIPSIA: LE QUOTE

Infine abbiamo le quote della diretta Atletico Madrid Lipsia, garantite da Snai: il bookmaker mette a disposizione una quota di 2 per la vittoria spagnola, mentre il segno X è quotato 2,5. La vittoria dei tedeschi invece è a 2,3.