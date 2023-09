Diretta Lituania Serbia/ Streaming video tv: una favorita non c’è! (Mondiali basket 2023, oggi 5 settembre)

DIRETTA LITUANIA SERBIA: PARTITA IMPREVEDIBILE!

Lituania Serbia è in diretta dal Mall of Asia Arena di Pasay: si gioca alle ore 10:45 di martedì 5 settembre (fuso orario di casa nostra) per i quarti di finale ai Mondiali basket 2023. Sfida imprevedibile, e match tra due nazionali che hanno grande tradizione pur se il loro albo d’oro non è certo ricco: tuttavia possiamo sicuramente parlare di uno spettacolo, e di un incrocio che potremmo rimpiangere perché, se le cose fossero andate come avrebbero dovuto, a sfidare la nazionale dei Paesi Baltici sarebbe dovuta essere l’Italia.

Invece la Lituania si è superata: nell’ultima giornata della seconda fase ha battuto gli Usa, garantendosi il primo posto nel girone. La Serbia invece, perdendo contro gli azzurri, ha poi guadagnato il pass per i quarti di finale con la vittoria contro la Repubblica Dominicana, ma a quel punto non ha potuto agganciare il primato: ecco dunque formata la diretta di Lituania Serbia, una partita nella quale appunto potrebbe succedere di tutto e forse una chiara favorita non c’è. Staremo a vedere quello che succederà sul parquet di Pasay, aspettando che si giochi possiamo fare una rapida analisi circa i temi principali che potrebbero emergere da questo intrigante quarto di finale.

DIRETTA LITUANIA SERBIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Lituania Serbia sarà affidata ai canali della televisione satellitare: i due canali di riferimento sono Sky Sport Summer e Sky Sport Arena, rispettivamente ai numeri 201 e 204 del decoder. Qualora non ci possa mettere davanti a un televisore, la stessa emittente fornirà la possibilità di seguire la partita dei Mondiali basket 2023 in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi, grazie all’applicazione Sky Go; per quanto riguarda la mobilità, va anche detto che Lituania Serbia sarà garantita, sempre dopo aver sottoscritto un abbonamento, anche sulle piattaforme DAZN e Now Tv.

DIRETTA LITUANIA SERBIA: RISULTATI E CONTESTO

La diretta di Lituania Serbia rappresenta certamente un grande spettacolo: i giocatori sul parquet sono di primissimo livello, le due nazionali vivono per il basket o quasi e sanno di avere una grande occasione, in particolar modo i balcanici che, dopo la disgregazione della Jugoslavia, non sono riusciti a vincere nulla e dunque vogliono togliersi questo sfizio, anche perché in parecchie occasioni ci sono andati vicini. Serbia che si è presentata ai Mondiali basket 2023 senza Nikola Jokic, Vasilije Micic, Nemanja Bjelica e ovviamente Milos Teodosic; a coach Svetislav Pesic l’esperienza certamente non manca, ma come già visto contro l’Italia arrivare all’oro potrebbe essere complesso.

Dall’altra parte arriva una Lituania che forse, a differenza di altri periodi, non ha grandi stelle davvero riconosciute; sta crescendo parecchio Rokas Jokubaitis che ha disputato le ultime stagioni nel Barcellona, e potrebbe essere un grande condottiero come ai tempi lo era stato il suo ex coach Sarunas Jasikevicius. Per tutto il resto, c’è l’imminente diretta di Serbia Lituania che parlerà per noi: l’attesa sta per finire, tra poche ore saremo davvero sul parquet del Mall of Asia Arena per scoprire quale delle due nazionali si qualificherà alla semifinale dei Mondiali basket 2023, andando a sfidare la vincente di Canada Slovenia che sarà domani.











