Diretta/ Liverpool Arsenal (EFL Cup) streaming video e tv. Per raggiungere il Chelsea

DIETTA LIVERPOOL ARSENAL: SI RECUPERA L’ANDATA!

Liverpool Arsenal, in diretta giovedì 13 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso Anfield a Liverpool, sarà una sfida valevole per la semifinale d’andata della EFL Cup. La Coppa di Lega inglese cerca il nome della sua seconda finalista, dopo che il Chelsea ha già raggiunto l’atto finale della competizione eliminando il Tottenham nel doppio confronto. Questa ad Anfield è invece solo la sfida d’andata tra le due formazioni, reduci da un weekend molto diverso in FA Cup, quella che è invece la classica Coppa d’Inghilterra.

Impegnate contro formazioni di categoria inferiore, Liverpool e Arsenal hanno avuto destini differenti. I Reds non hanno avuto problemi contro lo Shrewsbury Town, battuto con un 4-1 casalingo. I Gunners sono invece caduti in casa del Nottingham Forest, 1-0 che ha già estromesso dalla competizione la squadra di Arteta, che pure in Premier League sta facendo bene tornando a lottare per un posto in Champions. Arsenal a -2 dal quarto posto, in campionato il Liverpool è invece terzo a -1 dal Chelsea ma a -11 dal Manchester City capolista.

DIRETTA LIVERPOOL ARSENAL STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Liverpool Arsenal, semifinale di ritorno della EFL Cup, sarà trasmessa in esclusiva dalla piattaforma DAZN: si tratterà quindi di una diretta streaming video. Per accedere ai contenuti dell’emittente digitale bisogna essere abbonati al servizio, disporre di una connessione ad internet e disporre di un dispositivo abilitato alla visione come smartphone, tablet o PC. In alternativa è possibile utilizzare anche una Smart Tv.

PROBABILI FORMAZIONI LIVERPOOL ARSENAL

Le probabili formazioni della diretta Liverpool Arsenal, match che andrà in scena ad Anfield a Liverpool. Per il Liverpool, Jurgen Klopp schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Kelleher, Alexander-Arnold, Konaté, van Dijk, Tsimikas, Henderson, Fabinho, Milner, Chamberlain, Jota, Jones. Risponderà il Liverpool allenato da Mikel Arteta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Ramsdale, Tomiyasu, White, Gabriel, Tierney, Xhaka, Lokonga, Saka, Odegaard, Martinelli, Lacazette.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Liverpool Arsenal, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Liverpool con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.80, mentre l’eventuale successo dell’Arsenal, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.



