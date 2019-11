Diretta Livorno Juve Stabia/ Streaming video DAZN: quote, “1” favorito (Serie B)

Livorno Juve Stabia, diretta da Marini, si gioca sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sarà una sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Match interessante con i labronici che tornano tra le mura amiche dopo la grande vittoria ottenuta contro il Pisa nel derby di sabato scorso, un tassello molto importante anche per l’umore degli amaranto che si erano ritrovati nella zona bassa della classifica. La Juve Stabia è partita a sua volta in questa stagione con la voglia di blindare la salvezza dopo aver ritrovato la categoria cadetta, finora i risultati migliori per le Vespe sono arrivate tra le mura amiche dello stadio Menti, anche se in trasferta il successo di Trapani ha segnato un cambio di passo importante che i campani vogliono provare a confermare anche a Livorno.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta di Livorno Juve Stabia non sarà trasmessa in tv sui canali in chiaro o a pagamento del digitale terrestre, né sul satellite. L’esclusiva sarà disponibile in diretta streaming video via internet su DAZN, collegandosi sul sito dazn.it con l’ausilio di un pc, oppure sull’applicazione DAZN tramite smart tv oppure con dispositivi mobili come tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI LIVORNO JUVE STABIA

Le probabili formazioni che scenderanno in campo in Livorno Juve Stabia, sabato 2 novembre 2019 alle ore 15.00 presso lo stadio Armando Picchi di Livorno, sfida valevole per l’undicesima giornata di Serie B. Il Livorno allenato da Roberto Breda scenderà in campo con un 3-4-1-2 schierato con: Zima; Bogdan, Gonnelli, Boben; Gasbarro, Luci, Agazzi, Del Prato; Marras; Braken, Murilo. Risponderà la Juve Stabia guidata in panchina da Fabio Caserta con un 4-3-3: Branduani; Vitiello; Tonucci, Troest, Germoni; Addae, Mallamo, Calo; Canotto, Forte, Bifulco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote della sfida per l’agenzia di scommesse Snai vedono il Livorno favorito sulla Juve Stabia. Quota per il segno ‘1’ fissata a 2.00, eventuale pareggio quotata 3.75 mentre la quota per il segno ‘2’ viene proposta a 3.50. Le quote per i gol realizzati complessivamente nel corso della partita vedono l’over 2.5 quotato 1.55 e l’under 2.5 quotato 2.50.



