Diretta/ Lokomotiv Mosca Galatasaray streaming video tv: decisiva? (Europa League)

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA GALATASARAY: PUNTI PESANTI

Lokomotiv Mosca Galatasaray, in diretta giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 18.45 presso la RZD Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la terza giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Sfida potenzialmente decisiva nel cammino delle due squadre, nel girone in cui è impegnata anche la Lazio. Il Galatasaray al momento guida il gruppo con 4 punti, la squadra allenata da Terim si sta dimostrando efficace e solida e anche in campionato sta risalendo la china, agganciata al quarto posto dopo l’ultimo successo contro il Konyaspor.

Dall’altra parte la Lokomotiv Mosca con un solo punto conquistato contro Marsiglia e Lazio dovrà cercare una scossa per non ritrovarsi già ai margini della corsa al turno successivo, perdendo anche la chance del terzo posto e del ripescaggio in Conference League. Resta quinta nel campionato russo la Lokomotiv dopo il pareggio per 2-2 a Kazan, sono 6 le partite ufficiali senza vittorie per i russi che al momento non hanno trovato la svolta nemmeno dopo il passaggio di testimone in panchina tra Nikolic e Gisdol.

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA GALATASARAY STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Galatasaray è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI LOKOMOTIV MOSCA GALATASARAY

Le probabili formazioni della diretta Lokomotiv Mosca Galatasaray, match che andrà in scena alla RZD Arena di Mosca. Per la Lokomotiv Mosca, Markus Gisdol schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Khudyakov; Tiknyzian, Castro, Nenakhov, Petrov; Beka Beka, Barinov, Kulikov, Maradishvili; Smolov, Kerk. Risponderà il Galatasaray allenato da Fatih Terim con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Muslera; Yedlin, Ozturk, Nelsson, Aanholt; Morutan, Cicaldau, Antalyali, Akturkoglu; Mohamed, Dervisoglu.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla RZD Arena di Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lokomotiv con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Galatasaray, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



