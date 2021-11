DIRETTA/ Lokomotiv Mosca Lazio video streaming tv: sarà Gisdol contro Sarri

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA LAZIO: ALLENATORI A CONFRONTO

La diretta di Lokomotiv Mosca Lazio metterà di fronte il tedesco Markus Gisdol a Maurizio Sarri. Il tedesco è nato a Geislingen il 17 agosto del 1969. Da giocatore non è riuscito a mettersi in evidenza, ma da allenatore sta facendo cose decisamente interessanti. È stato alla guida del miracolo Hoffenheim garantendo alla piccola squadra tedesca di togliersi molte soddisfazioni tra il 2013 e il 2015. Si tratta di un tecnico che ama giocare in ampiezza, tanto che il suo modulo preferito è il 4-2-3-1. Con i russi ha iniziato a far ruotare molto spesso le mezzepunte dimostrando di sapersi adattare a un calcio molto complesso e che negli ultimi anni ha perso decisamente appeal.

E’ subentrato in corsa prendendo in mano una situazione complicata lo scorso 10 ottobre collezionando 2 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte. Dall’altro lato troviamo uno degli allenatori che più divide l’opinione pubblica. Sarri o lo si ama o non lo si tollera fatto sta che dopo aver vinto l’ultimo Scudetto dei nove di fila della Juventus è rimasto un anno fermo per poi meritarsi la panchina della Lazio. Con i biancocelesti continua a puntare sul suo solito 4-3-3 con delle idee che si sono meritate anche delle critiche, come l’ostinarsi a preferire a tratti Akpa Akpro e Cataldi a Luis Alberto e Lucas Leiva. In stagione ha collezionato 16 presenze con 7 vittorie, 4 pareggi e 5 sconfitte. La media è di 1.56 punti a partita. (agg Matteo Fantozzi)

DIRETTA LOKOMOTIV MOSCA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Lokomotiv Mosca Lazio è su Sky Sport: per questa stagione infatti l’Europa League si divide tra la televisione satellitare e la piattaforma DAZN, nel primo caso bisognerà essere abbonati al pacchetto Calcio per accedere alle immagini mentre nel secondo, come sempre, la visione sarà garantita (ai clienti) in diretta streaming video, e dunque utilizzando apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone. In alternativa, potrà essere sfruttata una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

SARRI DEVE FARE TURNOVER

Lokomotiv Mosca Lazio, in diretta giovedì 25 novembre 2021 alle ore 18.45 presso la RZD Arena di Mosca, sarà una sfida valevole per la quinta giornata della fase a gironi della UEFA Europa League. Snodo cruciale per la formazione di Maurizio Sarri in Europa: dopo il pareggio di Marsiglia la Lazio è arrivata all’appuntamento padrona del suo destino, con la certezza di chiudere al primo posto in caso di doppia vittoria in questa trasferta russa e nell’ultimo impegno casalingo contro il Galatasaray.

Condizione necessaria visto che da questa stagione solo la prima piazza garantisce l’accesso agli ottavi di finale della competizione, mentre col secondo posto c’è lo spareggio con le terze di Champions e con il terzo la retrocessione in Conference League. La Lokomotiv nutre ancora speranze proprio in relazione alla terza piazza del raggruppamento e proverà a sfruttare il buon momento vissuto dopo il cambio di allenatore, con la Lazio che dalla sua proverà a fare turn over vista l’importante trasferta di Napoli all’orizzonte.

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO LOKOMOTIV MOSCA

Le probabili formazioni della diretta Lokomotiv Mosca Lazio, match che andrà in scena alla RZD Arena di Mosca. Per la Lokomotiv Mosca, Markus Gisdol schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Guilherme; Zhivogyadov, Barinov, Pablo, Rybchinskii; Zhamaletdinov, Maradishvili, Kulkov, Beka Beka; Smolov, Lisakovich. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Strakosha; Lazzari, Patric, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Felipe Anderson, Zaccagni, Muriqi.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match alla RZD Arena di Mosca, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Lokomotiv Mosca con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.70, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.80.



