DIRETTA LUCA SITO 400 METRI/ Video streaming Rai: la prima finale europea per l’azzurro! (10 giugno)

Aspettando la diretta di Luca Sito nei 400 metri, possiamo dire che tutto è cambiato rispetto anche solo a due anni fa, quando il classe 2003 non era nemmeno presente nella gara disputata agli Europei di atletica, che ebbero luogo in quel caso a Monaco di Baviera. Per l’Italia infatti sul “giro della morte” dei 400 metri schierò Lorenzo Benati, eliminato già nelle batterie, ed inoltre Davide Re ed Edoardo Scotti, che invece uscirono di scena in semifinale, per cui fra i migliori otto che si giocarono lo scorso titolo europeo sui 400 metri non ci fu alcun italiano.

La vittoria andò al britannico Matthew Hudson-Smith con il tempo di 44”53, ci furono due rappresentanti della Gran Bretagna sul podio grazie al terzo posto in 45”17 per Alex Haydock-Wilson, in mezzo a loro lo svizzero Ricky Petrucciani si prese il secondo posto e quindi l’argento in 45”03. Adesso è di nuovo un britannico il potenziale numero 1, ma parliamo di Charles Dobson, quindi due anni potrebbero sancire un ribaltone totale questa sera sulla pista dello stadio Olimpico di Roma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA LUCA SITO 400 METRI STREAMING VIDEO E TV, EUROPEI DI ATLETICA 2024

Per chi vorrà seguire le gesta di questo ottimo talento emergente ma non potrà essere stasera allo stadio Olimpico, la diretta tv della finale dei 400 metri con Luca Sito sarà garantita all’interno della trasmissione degli Europei di atletica 2024 a Roma in chiaro per tutti e per la precisione su Rai 2, essendo nel cuore della sessione serale. Per gli abbonati appuntamento anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza raddoppia anche la diretta streaming video, per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure grazie a Sky Go ma solo per gli abbonati.

LUCA SITO, 400 METRI PER ESPLODERE AGLI EUROPEI DI ROMA

La crescita complessiva della Nazionale azzurra è una delle notizie più belle per l’Italia agli Europei di atletica 2024 in corso a Roma, allora la diretta di Luca Sito sui 400 metri, con la finale che è in programma alle ore 21.40 di questa sera, lunedì 10 giugno, è sicuramente uno degli eventi che meglio descrivono i progressi generali. Certamente Luca Sito è un ottimo talento, ma ancora solo pochi giorni fa probabilmente solo alcuni addetti ai lavori potevano immaginare che la finale dei 400 metri maschili sarebbe diventata uno degli eventi clou in ottica italiana in questa fantastica rassegna continentale.

Tutto sta cambiando molto velocemente, perché Luca Sito è stato artefice dell’argento della staffetta 4×400 mista (altra medaglia non facile da prevedere alla vigilia) e ora si candida in maniera prepotente per il podio anche nella gara individuale, perché in semifinale ha fatto registrare il tempo di 44”75, nuovo record italiano con il quale il talento classe 2023 nato a Milano ha vinto la propria semifinale e ha fatto registrare il secondo tempo complessivo, non lontano dal 44”65 del britannico Charles Dobson, che è stato il migliore in assoluto. Senza esagerare con le pressioni, potremo vivere questa gara come un sogno da rendere realtà: questo è il menù della diretta dei 400 metri con Luca Sito agli Europei di atletica 2024 a Roma.

DIRETTA LUCA SITO, 400 METRI: COSA ATTENDERCI DA QUESTA FINALE?

Presentiamo allora in maggiore dettaglio cosa aspettarci dalla diretta dei 400 metri con Luca Sito: l’azzurro è uno dei nomi nuovi degli Europei di atletica 2024 a Roma, è difficile dire fin dove potrà spingersi. Sicuramente volerà sulle ali dell’entusiasmo e ha la freschezza del talento che vuole prendersi la scena, d’altro canto è giusto ricordare che Luca Sito correrà per la quarta volta in altrettanti giorni fra la staffetta e il triplo turno dei 400 metri individuali e naturalmente questa è una situazione nuova per un talento di 21 anni, che per la prima volta dovrà fare anche i conti con le pressioni delle aspettative.

Abbiamo citato già il britannico Charles Dobson come il nome in evidenza essendo il migliore delle semifinali, cerchiamo di capire chi potrebbero essere gli altri protagonisti della diretta dei 400 metri con Luca Sito agli Europei di atletica 2024 a Roma. Attenti al Belgio, perché Alexander Doom ha corso in 44”87 e il suo connazionale Jonathan Sacoor ha abbattuto a sua volta la barriera dei 45 secondi in 44”99 con il proprio primato personale. In agguato anche il tedesco Jean Paul Bredau (45”03) e il magiaro Attila Molnar (45”04), ma il Luca Sito visto ieri avrebbe qualcosa in più di tutti loro. Si può sognare e in ogni caso una certezza c’è: nei prossimi anni avremo una stella anche sui 400 metri…











