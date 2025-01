DIRETTA LUCCHESE SPAL, TESTA A TESTA

La diretta di Lucchese Spal è una di quelle rivalità che nasce in un campionato diverso e poi arriva fino ai giorni nostri in un’altra categoria. Proprio una situazione ideale per i nostri testa a testa storici, perché oltre a capire chi potrebbe avere la meglio alla fine di questi novanta minuti, vivremo assieme un pezzo del calcio che fu. Le due compagini si sono affrontate per la prima volta in Serie A, ormai in tempi molto sospetti, lì il computo totale mette due partite che si dividono in maniera perfetta: una vittoria per i toscani, una per i ferraresi.

Invece in Serie C abbiamo la bellezza di sei partite prima di quella che andremo a commentare, questa volta volta ad avere la meglio è la Lucchese che ha vinto tre partite contro l’unica della Spal, quindi se la matematica non è un’opinione abbiamo solo due pareggi tra le due compagini. Detto questo passiamo pure al prossimo aggiornamento della diretta di Lucchese Spal, il fischio di inizio sta per avere luogo. (agg. Gianmarco Mannara)

DOVE VEDERE DIRETTA LUCCHESE SPAL, STREAMING VIDEO

Se volete vedere la diretta Lucchese Spal dovrete sottoscrivere l’abbonamento al pacchetto Calcio su Sky. La diretta streaming invece è disponibile sull’applicazione Sky Go, scaricabile su tutti i dispositivi.

VOGLIA DI RISCATTO

Cercasi vittoria disperatamente. Nemmeno l’anno nuovo ha portato gioie a queste due squadre e ora più che mai la diretta Lucchese Spal potrebbe nascondere punti importantissimi. La gara si disputerà venerdì 10 gennaio 2024 alle ore 20:30. La Lucchese non vince dal 25 novembre 2024 contro il Pontedera, vittoria arrivata nel secondo tempo grazie a Saporiti. Dopodiché sono arrivate le sconfitte contro Vis Pesaro, Arezzo e Gubbio più i pareggi con Torres e Pineto.

Anche la Spal non fa tre punti da fine novembre, in quel caso 1-0 contro la Torres targato Buchel. Successivamente ci sono stati i due ko con Pontedera e Vis Pesaro prima del triplo pareggio per 1-1 contro Gubbio, Ascoli e Perugia.

LE PROBABILI FORMAZIONI LUCCHESE SPAL

La Lucchese scenderà in campo per questa partita con il modulo 4-4-2. Palmisani in porta, difeso da Visconti, Gasbarro, Sabbione e Antoni. A centrocampo ci saranno Quirini insieme a Welbeck, Gimignani e Tumbarello. In attacco Saporiti e Sasanelli.

Invece la Spal giocherà con l’assetto tattico 4-3-3. Tra i pali Melgrati; protetto dal quartetto Bruscagin, Arena, Bassoli e Mignanelli. Awua e El Kaddouri agiranno da mezzali mentre Buchel da regista. In attacco D’Orazio, Bidaoui e Karlsson.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE LUCCHESE SPAL

Chi parte favorito in questo incontro? C’è poca differenza in realtà con la Lucchese a 2.67 e la Spal a 2.87. Il segno X è offerto a 2.72. Il Gol, vale a dire almeno un gol a testa, è dato a 1.87 contro il No Gol a 1.80.