DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA, PER INVERTIRE LA TENDENZA

Lunedì 25 novembre 2024 andrà in scena la diretta Lucchese Pontedera valevole per la sedicesima giornata del girone B della Serie C 2024/25. A quota quattordici punti la prima, con tredici punti per la seconda, le due squadre si sfidano per uscire dai bassifondi della zona play out nel turno conclusivo di questa sedicesima giornata. Occhi puntati al Pineto che, impegnato in contemporanea contro la capolista Pescara, in caso di sconfitta potrebbe essere raggiunto dalla vincitrice fra Lucchese e Pontedera.

Derby toscano a cui entrambe le squadre arrivano dopo un periodo negativo, a cui è necessaria una netta inversione di tendenza. Le due compagni hanno entrambe appena subito una sconfitta: la Lucchese in casa della Ternana schiacciasassi di Ignazio Abate, il Pontedera contro la sorprendente Pianese in un altro derby toscano. Per le due squadre questa sfida sarà un’occasione da non lasciarsi scappare, per rilanciare il morale e allontanarsi dallo spauracchio playout.

DIRETTA LUCCHESE PONTEDERA INFO STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per vedere la diretta Lucchese Pontedera sarà come di consueto necessario essere abbonati a Sky, che detiene i diritti per la trasmissione dei tre gironi della Serie C per la stagione 2024/2025 attualmente in corso. La diretta Lucchese Pontedera sarà dunque visibile su Sky Sport 254, oltre che in streaming tramite l’applicazione Sky Go e su NOW Tv, il servizio di streaming on demand e diretta a pagamento di Sky, utilizzando smartphone, PC o tablet.

LUCCHESE PONTEDERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Tanti gli indisponibili da ambo le parti per diretta Lucchese Pontedera. Fra le pantere assenti Fedato, Giacchino, Nana Welbeck, con il tecnico Gorgone che potrebbe riconfermare l’inedito centrocampo a 5 visto a Terni. Lucchese che potrebbe quindi scendere in campo con un 3-5-1-1 formato da: Coletta, Sabbione, Fazzi, Cartano, Antoni, Quirini, Visconti, Catanese, Tumbarello, Saporiti, Costantino.

Tra le fila dei pisani invece assenti van Ransbeeck a causa dell’operazione alla spalla e gli assenti da inizio campionato Marrone e Sarpa. Il Pontedera dovrebbe quindi schierare un classico 4-4-2 formato da: Tantalocchi; Cerretti, Espeche, Martinelli, Ambrosini; Perretta, Sala, Pietra, Ianesi; Corona, Italeng.

LUCCHESE PONTEDERA, LE QUOTE

Per quanto riguarda le scommesse i bookmakers vedono favorita la Lucchese, avvantaggiata dal fattore campo. La vittoria dei rossoneri va dal 2.10 offerto da Sisal e SNAI al 2.15 di PlanetWin. Più difficile la vittoria esterna del Pontedera, data a circa 3.10 dalla maggior parte dei siti di scommesse. Quota più alta infine per il pareggio, dato fino a 3.35 da betsson e PlanetWin.