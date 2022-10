Diretta Ludogorets HJK/ Streaming video tv: sfida accesa (Europa League)

DIRETTA LUDOGORETS HJK: BULGARI FAVORITI…

Ludogorets HJK, in diretta giovedì 13 ottobre 2022 alle ore 21.00 presso la Ludogorets Arena di Razgrad, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Le due squadre tornano ad affrontarsi a sette giorni di distanza dal pari per 1-1 in terra finlandese: reti firmate da Tissera e Hetemaj.

Il Ludogorets ha raccolto 4 punti nelle prime tre partite del girone che comprende anche Betis e Roma. Per i bulgari ruolini di una vittoria, un pareggio e una sconfitta. L’HJK, invece, ha solo 1 punto. Quella di questa sera sarà una sfida decisiva per le ambizioni di qualificazione di entrambe le squadre.

LUDOGORETS HJK STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Ludogorets HJK sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI LUDOGORETS HJK

Andiamo a conoscere le probabili formazioni della diretta Ludogorets HJK. Partiamo dalla formazione di casa, schierata con il consueto 4-3-3: Padt, Witm, Plastun, Verdon, Nedyalkov, Cauly, Piotrowski, Show, Pekpetey, Tissera, Despodov. Passiamo adesso alla compagine finlandese, schierata con il 3-5-2: Hazard, Peltola, Hoskonen, Raitala, Hostikka, Hetemaj, Vaananen, Lingman, Soiri, Browne, Abubakari.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Ludogorets HJK vedono favorita la formazione bulgara. Andiamo a scoprire l’1-X-2 grazie alle quotazioni dell’agenzia Eurobet: la vittoria del Ludogorets è a 1,50, il pareggio è quotato 4,35, mentre il successo dell’HJK paga 6,00 volte la posta. Passiamo alle quote sul numero di gol: l’Under 2,5 è a 2,00, mentre l’Over 2,5 è a 1,72. Più equilibrate le qote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,83 e 1,87.

