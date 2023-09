DIRETTA/ Macedonia del Nord Italia video streaming tv: la beffa da cancellare (Euro 2024, 9 settembre 2023)

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD ITALIA: TESTA A TESTA

Parlare della storia che ci accompagna verso la diretta di Macedonia del Nord Italia, è fatale tornare con la memoria alla sciagurata serata di giovedì 24 marzo 2022 e alla sconfitta per 0-1 a Palermo che ci ha esclusi dai Mondiali Qatar 2022. Più in generale, dobbiamo dire che il bilancio è in perfetto equilibrio con una vittoria per parte più un pareggio in tre partite e quattro gol segnati per parte, quindi la Macedonia del Nord è avversaria tradizionalmente ostica per l’Italia.

Diretta presentazione Luciano Spalletti ct Italia/ "Cerco la felicità, servono tanti leader" (2 settembre)

Volendo approfondire ancora di più, dobbiamo dire che il fattore campo… non è per niente un fattore, perché le due partite disputate in Italia sono terminate con un pareggio e naturalmente con una vittoria macedone, mentre l’unico successo degli Azzurri è arrivato nell’unica partita disputata nei Balcani. Ricordiamo allora questo precedente positivo, la vittoria esterna per 2-3 di domenica 9 ottobre 2016, anche se pure quel giorno il successo dell’Italia fu molto faticoso: segnarono Andrea Belotti e due volte Ciro Immobile e proprio il secondo gol del bomber della Lazio fu decisivo per stabilire al 91’ minuto la nostra vittoria. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Convocati Italia, Spalletti: ecco la lista del CT/ In Nazionale tornano Zaccagni e Locatelli, novità Casale!

DIRETTA MACEDONIA DEL NORD ITALIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Macedonia del Nord Italia viene ovviamente trasmessa dalla televisione di stato, perché è questo l’appuntamento classico con le partite della nostra nazionale: anche questa sfida di qualificazione a Euro 2024 dunque andrà in onda su Rai Uno (chiaramente in chiaro per tutti) e anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi. In questo caso basterà visitare il sito di Rai Play oppure installare e attivare la relativa app su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO DI MACEDONIA DEL NORD ITALIA SU RAIPLAY

SPILLO/ De Laurentiis e la buona lezione sui patti che arriva da Napoli

PARTITA FONDAMENTALE

Macedonia del Nord Italia, in diretta sabato 9 settembre 2023 alle ore 20.45 presso la National Arena Toshe Proeski di Skopje, sarà una sfida valida per la quinta giornata delle qualificazioni UEFA a Euro 2024. L’Italia sta attraversando un nuovo capitolo nella sua storia calcistica, con la recente e inaspettata decisione di Roberto Mancini di dimettersi a metà agosto. Questa situazione ha presentato alcune sfide alla FIGC che ha agito con tempestività nominando Luciano Spalletti come nuovo allenatore. La Nazionale italiana si trova attualmente con 3 punti in classifica dopo aver disputato due partite nel Girone C delle qualificazioni. Dopo una sconfitta iniziale contro l’Inghilterra per 2-1, gli Azzurri hanno compiuto un primo passo avanti vincendo 2-0 a Malta.

Dall’altra parte, la Macedonia del Nord affronta il quinto turno del Girone C a sua volta con 3 punti in classifica. I macedoni hanno iniziato con una vittoria casalinga per 2-1 contro Malta, ma hanno poi subito due sconfitte. La prima, in particolare, è stata una partita rocambolesca in cui hanno perso 3-2 contro l’Ucraina, nonostante avessero condotto per 2-0 all’intervallo, subendo un ribaltone nella ripresa. Successivamente, la Macedonia del Nord è stata pesantemente sconfitta per 7-0 dall’Inghilterra a Old Trafford.

PROBABILI FORMAZIONI MACEDONIA DEL NORD ITALIA

Le probabili formazioni della diretta Macedonia del Nord Italia, match che andrà in scena alla National Arena Toshe Proeski di Skopje. Per la Macedonia del Nord, Blagoja Milevski schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Dimitrievski; Ristovski, Zajkov, Velkovski; Askovski, Babunski, Ademi, Bardhi, Alioski; Elmas; Trajkovski. Risponderà l’Italia allenata da Luciano Spalletti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Di Lorenzo, Casale, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni.

MACEDONIA DEL NORD ITALIA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Macedonia del Nord Italia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida delle qualificazioni a Euro 2024. La vittoria della Macedonia del Nord con il segno 1 viene proposta a una quota di 9.50, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.00, mentre l’eventuale successo dell’Italia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.30.











© RIPRODUZIONE RISERVATA