DIRETTA MALTA ITALIA/ Video streaming Rai 1: otto incroci, solo vittorie azzurre

DIRETTA MALTA ITALIA: I TESTA A TESTA

In attesa della diretta di Malta Italia andiamo a vedere i precedenti tra le due squadre. Le selezioni nazionali di Malta e Italia si sono scontrate in otto occasioni: il bilancio pende nettamente a favore degli Azzurri che hanno sempre vinto contro i biancorossi. La prima sfida risale al 16 novembre 1986, gara di qualificazione agli Europei vinta 2-0. Più largo il successo italiano del 24 gennaio 1987, un netto 5-0 nella partita valida per le qualificazioni agli Europei.

Amici 2023, Lorella Cuccarini e Emanuel Lo si baciano: che succede?/ La verità

Il 19 dicembre 1992, invece, la prima rete segnata dai maltesi nel 2-1 in favore dell’Italia. Il successo più largo è quello del 24 marzo 1993, 6-1 nella partita valida per le qualificazioni ai campionati Mondiali. Di misura, infine, gli ultimi due successi italiani: 1-0 il 13 ottobre 2014, stesso risultato il 3 settembre 2015, entrambe le gare valevoli per le qualificazioni ai campionati Europei. (Giulio Halasz)

Cricca o Gianmarco, chi é stato eliminato ad Amici 2023?/ "Amico mio..."

MALTA ITALIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV SU RAI 1: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Malta Italia è fornita naturalmente da Rai Uno, come sempre per la nostra Nazionale di calcio, dunque l’appuntamento è in chiaro per tutti con la possibilità di assistere al match anche in alta definizione. Inoltre ricordiamo che ci sarà anche la diretta streaming video di Malta Italia, che sarà fornita per tutti tramite il sito di Rai Play (www.raiplay.it) oppure con la relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA ITALIA INGHILTERRA IN STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

MALTA ITALIA: VIETATO SBAGLIARE PER GLI AZZURRI

Malta Italia, in diretta alle ore 20.45 di questa sera, domenica 26 marzo 2023, si giocherà al “National Stadium” di Tà Qali: parliamo della partita valida per il girone C delle qualificazioni ai prossimi Europei. Secondo impegno ravvicinato per gli Azzurri di Roberto Mancini dopo la gara giocata contro l’Inghilterra persa giovedì sera a Napoli, ma pure per i biancorossi padroni di casa si tratterà della seconda sfida del girone in pochi giorni dopo il match perso al cospetto della Macedonia del Nord, sempre giovedì sera.

Amici 2023 serale, Gianmarco Petrelli eliminato: "Devo capire cosa fare..."/ Lo sfogo

Perdere contro l’Inghilterra è un dispiacere, ma naturalmente può succedere e non sono mancate indicazioni positive, almeno nel secondo tempo. Adesso però sarà fondamentale cominciare a macinare punti e vittorie per raggiungere almeno il secondo posto finale, necessario per qualificarsi a Euro 2024: siamo i campioni in carica, dobbiamo onorare questo status a maggior ragione contro rivali come Malta. Lasciare punti per strada questa sera sarebbe una tragedia (sportiva), quindi oggi l’unica opzione è la vittoria: tutto andrà come previsto o dovremo fare i conti con qualche sorpresa nella diretta di Malta Italia?

MALTA ITALIA: PROBABILI FORMAZIONI

Avvicinandoci al fischio d’inizio del match è tempo di andare a conoscere le probabili formazioni della diretta Malta Italia. Il ct Mancini ripartirà dalla conferma di Mateo Retegui, che ha bisogno di giocare e migliorare l’intesa con i compagni. In alternativa c’è Scamacca, che però è già dietro Retegui nelle gerarchie. Berardi non ha convinto, come ala destra si giocheranno il posto Gnonto (favorito) e Politano, mentre a sinistra dovrebbe essere confermato Pellegrini con Grifo in alternativa, a meno di spostare Gnonto a sinistra con Politano titolare a destra.

A centrocampo tocca a Cristante e Tonali, subentrati l’altra sera a Barella (che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale) e allo spento Jorginho. Cambia anche la difesa davanti a Gigio Donnarumma: Mancini vuole continuare col 4-3-3, i terzini ci sono perché a destra sarà confermato Di Lorenzo e a sinistra Spinazzola. In mezzo spazio a Romagnoli, probabilmente al posto di Acerbi. In dubbio anche Toloi, insidiato dal compagno di squadra atalantino Scalvini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Andiamo a scoprire le quote per le scommesse della diretta Malta Italia. Prendiamo come riferimento i numeri proposti da Snai: la vittoria della formazione di casa è quotata 7.50, il pareggio è dato a 5.50 mentre la vittoria ospite paga 1.25 volte la posta, quindi è logicamente favoritissimo il segno 2 per la vittoria dell’Italia, un obiettivo che gli Azzurri di Roberto Mancini non possono fallire questa sera.











© RIPRODUZIONE RISERVATA