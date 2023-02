Diretta Madame con Izi, cover “Via del Campo”/ Omaggio a Fabrizio De Andrè (Sanremo 2023)

MADAME, COVER “VIA DEL CAMPO”: OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRE’

Madame torna in gara al Festival di Sanremo 2023. La cantautrice durante la serata dei duetti e delle cover, in programma venerdì 10 febbraio 2023, canterà in coppia con Izi sulle note della cover “Via del Campo“, il brano manifesto del grandissimo Fabrizio De Andrè. Si tratta di un brano importante scritto da De Andrè che racconta i caruggi genovesi, teatro negli anni ’60 di amori mercenari, illeciti commerci e poesia. La musica è tratta da una canzone di Dario Fo e Enzo Jannacci, La mia morosa la va a la fonte e il brano fu pubblicato come singolo, la prima volta nel 1967, come lato A, nel 45 giri Via del Campo/Bocca di Rosa, e fu inserita lo stesso anno nell’album Volume I.

Testo completo "Via del Campo" di Fabrizio De André/ Video, cover a Sanremo 2023

Un brano che si sposa alla perfezione con l’anima artistica di Madame che non ha mai nascosto di ispirarsi e spaziare tra diversi generi musicali: dal neomelodico siciliano alla musica di Faber, dal piano di Ludovico Einaudi fino ai pezzi di Eddie Van Halen, senza però disdegnare i rapper.

DUETTO MADAME E IZI AL FESTIVAL DI SANREMO 2023

Il duetto di Madame e Izi sulle note del brano “Via del Campo” di Fabrizio De Andrè potrebbe rivelarsi una delle sorprese della terza serata del Festival d Sanremo 2023, per intenderci quella dei duetti e delle cover. Per la sua seconda partecipazione alla kermesse per eccellenza della musica italiana, la cantautrice ha deciso di portare sul palcoscenico del Teatro Ariston di Sanremo uno dei brani più belli dell’indimenticato Fabrizio De Andrè dedicato a Via del Campo, una strada lastricata del quartiere genovese di Prè, che incrocia in senso trasversale i caruggi del centro storico.

La strada è nota soprattutto per essere stata l’ambientazione di una delle canzoni più famose del cantautore genovese Fabrizio De André, musicata con Enzo Jannacci, intitolata, per l’appunto, Via del Campo e contenuta nell’album Volume I. Non solo, la via è stata citata anche nella canzone La casa in via del Campo di Amália Rodrigues.

