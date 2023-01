Diretta/ Manchester City Chelsea, straming video tv: super sfida (FA Cup)

DIRETTA MANCHESTER CITY CHELSEA: SPETTACOLO ASSICURATO!

Manchester City Chelsea, in diretta domenica 8 gennaio 2023 alle ore 17.30 presso l’Etihad Stadium di Manchester, sarà una sfida valida per i trentaduesimi di finale della FA Cup. Subito una finale anticipata per la coppa nazionale inglese, di fronte due serie candidate alla vittoria finale e reduci da momenti molto simili.

Sia Manchester City che Chelsea sono entrate a fare parte del torneo a partire da questo turno, “saltando” gli altri due turni preliminari. C’è grande voglia di riscatto per le formazioni allenate da Pep Guardiola e Graham Potter, entrambe reduci da un pareggio per 1-1 rispettivamente contro Everton e Nottingham Forest.

COME VEDERE LA PARTITA MANCHESTER CITY CHELSEA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV

La diretta Manchester City Chelsea sarà disponibile in streaming video, tramite la piattaforma DAZN (in abbonamento) che fornisce diverse partite della competizione, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY CHELSEA

Qualche nodo da sciogliere sia per Guardiola che per Potter, andiamo a scoprire le probabili formazioni della diretta Manchester City Chelsea. Partiamo dai Citizens, schierati con il consueto 3-4-3: Ederson, Stones, Akanji, Ake, Lewis, De Bruyne, Rodri, Silva, Mahrez, Haaland, Grealish. Passiamo adesso ai Blues, il modulo è il classico 4-3-3: Kepa, Azpilicueta, Koulibaly, Thiago Silva, Cucurella, Zakaria, Jorginho, Mount, Sterling, Havertz, Pulisic.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Manchester City Chelsea vedono nettamente favorita la formazione allenata da Pep Guardiola. Andiamo a conoscere l'1-X-2 grazie ai numeri di Eurobet: la vittoria del Manchester City è a 1,45, il pareggio è a 4,40, mentre il successo del Chelsea paga 6,00 volte la posta. Secondo i bookmakers sarà una partita ricca di reti: Over 2,5 a 1,63 e Under 2,5 a 2,15. Piuttosto simili le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,75 e 1,97.











