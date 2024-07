Calciomercato Roma/ Enzo Le Fee prende quota, idea Kalvin Phillips del Manchester City (3 luglio 2024)

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, GIALLOROSSI SU KALVIN PHILLIPS DEL MANCHESTER CITY

Continua a muoversi a rilento il calciomercato Roma con i giallorossi alla ricerca di un centrocampista che possa completare il reparto e che sia in grado di aumentare la qualità e l’intensità di una squadra da rifondare ed arricchire. Il nome uscito nelle ultime ore è quello di Kalvin Phillips di proprietà del Manchester City e reduce da due stagione disastrose che ne hanno messo in dubbio il valore nonostante i circa 50 milioni spesi per lui soltanto due stagioni passate.

L’inglese si è messo in grande mostra quando era in forza al Leeds United con il quale giocava in mediana e mostrava a tutta la Premier League un’intensità da top player e un’ottima tecnica di base che hanno portato Guardiola ad innamorarsi di lui. Phillips è in cerca di minutaggio e, dopo il pessimo prestito al West Ham, è pronto anche ad abbandonare l’Inghilterra in cerca di nuovi stimoli e di un calcio che possa esaltare le sue caratteristiche.

CALCIOMERCATO ROMA NEWS, IL MANCHESTER CITY SPARA ALTO PER PHILLIPS

Per il calciomercato Roma, quello di Kalvin Phillips è un nome concreto ed interessante secondo l’indiscrezione lanciata da GiveMeSport ma rimane con elevati costi che difficilmente il club giallorosso riuscirà a colmare. Il Manchester City, per cederlo, vorrebbe incassare una cifra non troppo lontana dai 50 milioni spesi nel 2022 anche se le ultime due stagione hanno abbassato in modo importante il suo valore che, al momento, potrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro.

Se Phillips rimane, per adesso, solo una suggestione, cresce la quotazione per il francese Enzo Le Fee che ha stregato Florent Ghisolfi e ha trovato anche l’approvazione di Daniele De Rossi. La Roma continua a trattare con il Rennes per il centrocampista anche se la trattativa e tutt’altro che chiusa per via della richiesta di 20 milioni più bonus del club francese che non ha troppa voglia di cedere Le Fee ad una cifra inferiore vista la centralità del centrocampista nella squadra di Julien Stephan.

