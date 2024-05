DIRETTA/ Manchester City West Ham video streaming tv: dominio di Guardiola (Premier 19 maggio 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY WEST HAM: I TESTA A TESTA

Siamo quasi arrivati alla diretta di Manchester City West Ham, una partita i cui precedenti sorridono ovviamente ai Citizens. Almeno quelli recenti, visto che in passato potremmo raccontare un’altra storia; nelle ultime dieci gare abbiamo comunque sette vittorie del Manchester City a fronte di due pareggi e una sola affermazione del West Ham, che peraltro è arrivata ai rigori (nell’ottobre 2021) per il quarto turno di Coppa di Lega. L’ultima vittoria per Pep Guardiola all’Etihad è il roboante 3-0 del maggio 2023: gol di Nathan Aké, Erling Haaland e Phil Foden, successo significativo perché, nel recupero della 28^ giornata, il City si era portato a -1 dall’Arsenal con un match da recuperare.

Di fatto quel tris al West Ham aveva sancito il sorpasso poi avvenuto; a completamento delle informazioni sul testa a testa, possiamo notare come l’ultimo successo degli Hammers nei 90 minuti sia lontanissimo, parliamo infatti del settembre 2015 quando sulla panchina del Manchester City sedeva ancora Manuel Pellegrini, peraltro doppio ex della sfida. I gol erano arrivati tutti nel primo tempo: scatto del West Ham con Victor Moses e Diafra Sakho, in chiusura di frazione i Citizens avevano accorciato le distanze con Kevin De Bruyne. (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MANCHESTER CITY WEST HAM STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

L’ultima giornata della Premier League 2023/2024, così come la diretta Manchester City West Ham, sarà disponibile sui canali di Sky e sulle piattaforme streaming di NOW TV e Sky GO. Sarà anche possibile seguire con noi la diretta testuale della partita con il racconto della partita e l’aggiornamento costante del risultato.

PER IL CAMPIONATO

Con la diretta Manchester City West Ham entra in scena l’ultimo atto della Premier League 2023/2024. Alle 17.00 di domenica 19 maggio, infatti, il campionato inglese scenderà in campo in contemporanea con Manchester City e West Ham pronte a giocare l’ultima giornata all’Ethiad Stadium. La squadra di Guardiola deve vincere per assicurarsi la vittoria del campionato e battere nuovamente l’Arsenal.

Il West Ham, invece, arriva dalla vittoria per 3 a 1 contro il Luton Town e cerca una vittoria per chiudere al meglio il suo campionato. La classifica parla di una nona posizione per la squadra di Moyes che terminerà il suo campionato sul campo più difficile d’Inghilterra.

MANCHESTER CITY WEST HAM: LE PROBABILI FORMAZIONI

Saranno decisive le scelte dei due allenatori e noi andiamo ad approfondire il discorso relativo alle probabili formazioni della diretta Manchester City West Ham. Guardiola è pronto ad affidarsi alle sue certezze con Gvardiol reduce da una doppietta nella vittoria contro il Fulham. Dias, Aké e Akanji completeranno la difesa davanti a Rodri e Kovacic. I quattro davanti sono sempre loro con Bernardo Silva, Foden e De Bruyne dietro ad Erling Haaland e con Alvarez pronto a subentrare a partita in corso.

Segnate anche le scelte di Moyes che affida il suo attacco ad Antonio sostenuto da Bowen, Kudus e Paquetà davanti a Soucek e Ward-Prowse. In difesa cerca spazio Cresswell ai danni di Emerson Palmieri che però rimane il favorito.

MANCHESTER CITY WEST HAM, LE QUOTE

Analizziamo insieme anche le quote della diretta Manchester City West Ham utilizzando le quote proposte da Sisal: sbilanciatissimo il pronostico proposto con una vittoria dei padroni di casa quotata a 1,08 contro il 20,00 in favore degli Hammers. Anche il pareggio è molto alto e moltiplica l’importo scommesso in caso di vincita di 12,00.

