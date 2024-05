DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED/ Video streaming tv: nell’albo d’oro della FA Cup! (25 maggio 2024)

DIRETTA MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED: NELL’ALBO D’ORO

Cresce sempre di più l’attesa per la diretta di Manchester City Manchester United, difficile trovare qualcosa di più affascinante di un derby che vale come finale della FA Cup e allora ricordiamo che nell’albo d’oro della Coppa d’Inghilterra i Red Devils del Manchester United occupano la seconda posizione con dodici successi dal lontanissimo 1909 e fino al 2016, a testimonianza del fatto che la storia ha visto quasi sempre lo United ai vertici del calcio inglese.

Il Manchester City invece vanta sette FA Cup nella propria bacheca, delle quali tre arrivate dal 2011 in poi: tutto sommato anche poche rispetto al dominio in Premier League, comunque sono quasi il 50% del totale e quindi indicano la grande crescita che da qualche anno ha ribaltato i rapporti di forza fra le squadre di Manchester. Invece, uno sguardo complessivo all’albo d’oro della FA Cup ci ricorda che la società più vincente è l’Arsenal con i suoi quattordici successi: il Manchester United potrebbe quindi portarsi a una sola lunghezza dai Gunners, ma per riuscirci dovrà vincere il derby… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA FINALE DI FA CUP

Attenzione alla differenza tra Premier League e FA Cup: essendo la finale della Coppa d’Inghilterra, la diretta tv di Manchester City Manchester United sarà più correttamente una diretta streaming video, perché è la piattaforma digitale DAZN a detenere i diritti della competizione, motivo per cui una diretta televisiva nel senso “classico” sarà possibile solo con un televisore dotato di connessione Internet.

DERBY IN FINALE DI FA CUP

Una Coppa leggendaria in palio in un derby di enorme fascino: la diretta di Manchester City Manchester United ci farà infatti compagnia alle ore 16.00 italiane (le 15.00 locali) di oggi pomeriggio, sabato 25 maggio, come finale della FA Cup 2023-2024, di conseguenza si giocherà naturalmente allo stadio di Wembley a Londra, da sempre sede della finale secca che assegna la Coppa d’Inghilterra. Curiosamente, per oltre un secolo il derby di Manchester non era mai stato la finale, che invece adesso si ripropone per il secondo anno consecutivo: nel 2023 la vittoria di Pep Guardiola nella diretta di Manchester City Manchester United fu il secondo atto del Triplete, stavolta cercherà il bis ma lo United avrà grande desiderio di rivincita.

Questa in effetti è stata un’altra stagione nettamente favorevole al Manchester City, che domenica scorsa ha vinto il campionato all’ultima giornata e adesso potrebbe fare doppietta, mentre il Manchester United è sull’orlo del baratro. Infatti i Red Devils hanno chiuso ottavi e se non vincessero la FA Cup non si qualificherebbero per le Coppe: insomma, per lo United ciò sono in palio la gioia di un derby, la FA Cup e un posto in Europa League. Non serve aggiungere altro per capire il fascino della sfida: quale sarà il verdetto della diretta di Manchester City Manchester United?

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MANCHESTER UNITED

Cosa ci dicono le probabili formazioni per la diretta di Manchester City Manchester United? Pep Guardiola dovrebbe scegliere il modulo 4-1-4-1, con questi possibili undici titolari: in porta adesso gioca Ortega; davanti a lui, la difesa a quattro con Walker, Akanji, Ruben Dias e Gvardiol; posizione fondamentale per il regista arretrato Rodri; qualche metro più avanti comincia invece già il settore offensivo del Manchester City, con Bernardo Silva, De Bruyne, Foden e Doku alle spalle del centravanti, naturalmente Haaland.

PRONOSTICO E QUOTE PER LA FINALE

Il rendimento in campionato determina differenze nette nelle quote per il pronostico sulla diretta di Manchester City Manchester United, partita che per l’agenzia Snai vede Pep Guardiola nettamente favorito. Il segno 1 è infatti proposto a 1,30, mentre poi si sale già a quota 5,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 8,00 volte la posta in palio sul segno 2 qualora fosse lo United a vincere il derby di Manchester in finale di FA Cup.

