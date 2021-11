Diretta/ Mantova Padova streaming video tv: biancoscudati in ripresa (Serie C)

DIRETTA MANTOVA PADOVA: OSPITI FAVORITI!

Mantova Padova, in diretta domenica 7 novembre 2021 alle ore 17.30 presso lo stadio Danilo Martelli di Mantova, sarà una sfida valevole per la tredicesima giornata d’andata del campionato di Serie C. Biancoscudati in ripresa dopo la flessione che aveva portato la formazione veneta a lasciare la vetta al Sudtirol. Il Padova è tornato alla vittoria in campionato contro l’Albinoleffe, per poi superare anche il turno di Coppa Italia contro l’Entella. Due successi interni con i biancoscudati che cercano ora di tornare al successo anche in trasferta.

Il Mantova non è in un buon momento, senza vittoria da ben sette partite di campionato in cui hanno raccolto quattro pareggi e tre sconfitte, i virgiliani non vincono dall’impegno interno contro il Piacenza del 26 settembre scorso.Il 4 febbraio scorso il Padova ha vinto in goleada, con un roboante 0-6, nell’ultimo precedente ufficiale disputato in casa del Mantova. Per i virgiliani l’ultima vittoria interna contro i biancoscudati risale a quando entrambe le formazioni militavano nel campionato di Serie B, 2-1 per il Mantova il 20 marzo 2010.

DIRETTA MANTOVA PADOVA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Mantova Padova è una di quelle che per questo turno di campionato saranno trasmesse sulla televisione satellitare, col match che sarà proposto sul canale numero 252 di Sky. Per assistere alla partita di Serie C resta comunque valido l’appuntamento con il portale Eleven Sports, che fornisce tutte le gare del campionato in diretta streaming video: anche qui è possibile sottoscrivere un abbonamento, ma anche acquistare di volta in volta il singolo match.

PROBABILI FORMAZIONI MANTOVA PADOVA

Le probabili formazioni di Mantova Padova, match che andrà in scena al Danilo Martelli di Mantova. Per il Mantova, Maurizio Lauro schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tosi; Esposito, Milillo, Checchi, Vaccaro; Messori, Zibert, Gerbaudo; Guccione, De Cenco, Piovanello. Risponderà il Padova allenato da Massimo Pavanel con un 4-3-2-1 così schierato dal primo minuto: Donnarumma; Germano, Valentini, Monaco, Curcio; Busellato, Ronaldo, Hraiech; Chiricò, Santini; Ceravolo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Danilo Martelli di Mantova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Mantova con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.30, mentre l’eventuale successo del Padova, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.90.



