DIRETTA SUDTIROL MANTOVA, SFIDA SALVEZZA AL DRUSO

Nel sabato della diciassettesima giornata di Serie B sarà protagonista anche la diretta Sudtirol Mantova in campo alle 15,00 del 14 dicembre 2024. La sfida è tra due squadre divise da cinque punti che galleggiano intorno alla zona retrocessione e cercano punti per la salvezza. Sono otto le partite senza vittoria per il Sudtirol che ha perso ben sette di queste partite tra cui l’ultima in casa della Juve Stabia per 2 a 1. Arriva da una sconfitta anche il Mantova di Possanzini che ha perso in casa contro il Pisa per 2 a 3.

SUDTIROL MANTOVA, COME VEDERLA IN STREAMING VIDEO E TV

La Serie B e la diretta Sudtirol Mantova saranno trasmesse in co-esclusiva da DAZN e da Amazon Prime Video che utilizzeranno lo streaming. Seguire questa partita sarà anche possibile con la nostra diretta testuale che andrà a raccontarvi le migliori azioni con aggiornamenti costanti.

SUDTIROL MANTOVA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Andiamo a vedere insieme anche quali sono le probabili formazioni in vista di questa partita. Il Sudtirol di Castori andrà in campo con un 3-5-2 con Kofler, Ceppitelli e Giorgini in difesa davanti a Poluzzi. El Kaouakibi e Rover saranno i due esterni di centrocampo con Arrigoni in mediana e Mallamo con Molina a completare il reparto. Casiraghi e Odogwu.

Il Mantova di Possanzini andrà in campo con un 4-3-3 dove Radaelli, De Maio, Cella e Bani completeranno la difesa davanti a Festa. Artioli sarà il mediano con Wieser e Trimboli come mezze ali a sostegno del tridente formato da Bragantini, Mensah e Mancuso.

SUDTIROL MANTOVA, LE QUOTE

Per approfondire la diretta Sudtirol Mantova andiamo a vedere quali sono le quote proposte da Bet365 per questa partita. I padroni di casa sono favoriti e la loro vittoria è data a 2,15 contro il 2 per gli ospiti che sale a 3,60 e il pareggio X si ferma a 3,10.