Diretta Maratona di Londra 2023/ Streaming video tv: i partecipanti, chi vincerà?

MARATONA DI LONDRA 2023: IL PERCORSO

Oggi, domenica 23 aprile, gli appassionati di atletica (e non solo) seguiranno con la massima attenzione la diretta della Maratona di Londra 2023. Circa 50 mila persone percorreranno le 26,2 miglia tra Greenwich e il Mall, con migliaia di sterline raccolte per beneficenza per l’occasione. In queste ore si è temuto che la tappa potesse essere rovinata dai gruppi green di protesta Extinction Rebellion e Just Stop Oil, ma l’organizzatore Hugh Brasher ha chiesto loro di partecipare attivamente piuttosto che boicottare.

Adesso, con le dita incrociate, si è pronti a partire. Il “via” ufficiale a questa 43a edizione avverrà intorno alle 10.15 (ora italiana) con le Corse Elite in carrozzina uomini e donne. I primi a tagliare il traguardo saranno proprio i corridori in Wheelchair, che passeranno davanti a Buckingham Palace intorno alle 11.30 (ora italiana). La Corsa Elite femminile invece partirà alle 10.25 (ora italiana), mentre la Corsa Elite maschile e il mass start alle 11.00 (ora italiana). I primi arrivi per queste categorie si dovrebbero registrare rispettivamente intorno alle 13.40 e 13.00. I professionisti finiranno infatti in circa due ore, mentre la maggior parte dei dilettanti entro cinque ore (il tempo massimo è di otto ore).

MARATONA DI LONDRA 2023 STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA CORSA

La diretta della Maratona di Londra 2023 sarà disponibile in Italia in tv sul canale Eurosport 2 dalle 10.15 alle 12.55 per coloro che sono abbonati alle emittenti che lo includono nel loro pacchetto, come ad esempio Sky Tv, TIM Vision Plus, DAZN, Now Tv Sport e ovviamente Eurosport Player. In alternativa, è possibile seguire la Maratona di Londra 2023 anche in diretta streaming attraverso la piattaforma online di Eurosport, a partire dalle 10.10 e fino alle 13.30, quando si saranno conclusi gli arrivi più importanti.

DIRETTA MARATONA DI LONDRA 2023: I PROTAGONISTI

Andiamo a vedere adesso chi sono i protagonisti della Maratona di Londra 2023 che andrà in scena questa mattina. Per la Corsa Elite maschile, gli occhi sono puntati su alcuni tra i più veloci uomini della storia. In primis Kenenisa Bekele, tre volte Oro olimpico, che secondo le previsioni avrà un vero e proprio testa a testa con Mo Farah, che ha quattro titoli Olimpici sulla distanza e ha annunciato che per lui sarà l’ultima volta. Da osservare c’è anche il keniano Kelvin Kiptum, che al debutto a Valencia ha conquistato un record. Non gareggerà, invece, il maratoneta più rapido del mondo, Eliud Kipchoge, che farà soltanto da padrino all’evento.

Per quel che concerne la Corsa Elite femminile, i nomi più interessanti sono quelli della keniana Peres Jepchirchir e della britannica Eilish McColgan, entrambe debuttanti. Anche la campionessa olimpica Sifan Hassan si schiera per la prima volta sul percorso della maratona. Non si può dire lo stesso, invece, per la detentrice del record mondiale di maratona, Brigid Kosgei. Occhi puntati inoltre sulle migliori atlete etiopi, ovvero la vincitrice dello scorso anno Yalemzerf Yehualaw, Almaz Ayana e Tigist Assefa.











