DIRETTA CRIPPA FANIEL MEUCCI MARATONA STREAMING: IL SIMBOLO DELLE OLIMPIADI PARIGI 2024 (OGGI 10 AGOSTO)

È la gara da sempre simbolo dei Giochi Olimpici, anche se stavolta è collocata già al mattino del penultimo giorno: appuntamento alle ore 8.00 del mattino di oggi, sabato 10 agosto, per la diretta Crippa Faniel Meucci nella maratona maschile delle Olimpiadi Parigi 2024. Stavolta l’onore di essere all’ultimo giorno e di chiudere il programma dell’atletica leggera toccherà infatti alle donne, ma stamattina sarà comunque un evento imperdibile, la maratona con tantissimi campioni e anche tre Azzurri, magari non tra i favoriti ma sicuramente con legittime ambizioni da outsider di valore.

DIRETTA MILANO MARATHON 2024/ Titus Kipkosgei ha vinto, Vanini 15° e miglior italiano (oggi 7 aprile)

Il nostro nome di spicco è sicuramente quello di Yeman Crippa, che agli Europei ha vinto la mezza maratona ed è anche il primatista italiano della maratona con il tempo di 2h06’06”, mentre Daniele Meucci può mettere sul piatto grande esperienza nella maratona e anche Eyob Faniel vanta un personale interessante, anche se la maratona olimpica sfugge quasi sempre a questi ragionamenti, perché ovviamente non si corre per il tempo, ma per la vittoria, che nella storia ha sorriso all’Italia con Gelindo Bordin a Seul 1988 e naturalmente con Stefano Baldini ad Atene 2004, quando la corsa partì davvero da Maratona. Il fascino è sempre assicurato, cosa sapranno fare gli Azzurri nella diretta Crippa Faniel Meucci della maratona maschile?

Strade chiuse al traffico per Milano Marathon 2024 oggi 7 aprile/ Tram e bus deviati, percorso metro

CRIPPA FANIEL MEUCCI MARATONA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Crippa Faniel Meucci nella maratona maschile avrà certamente spazio in chiaro, in particolare su Rai Due essendo l’evento principale del mattino (in alternativa c’è Rai Sport), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: per gli abbonati la piattaforma Discovery Plus, sito e app di Rai Play gratis per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MARATONA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA CRIPPA FANIEL MEUCCI MARATONA: AVVERSARI E CONTESTO

Per presentare al meglio la diretta Crippa Faniel Meucci della maratona maschile, dobbiamo naturalmente fare alcuni nomi anche dei big stranieri più attesi. Il faro della corsa sui 42,195 km sarà fatalmente il keniano Eliud Kipchoge, che ha vinto le ultime due maratone olimpiche a Rio 2016 e Tokyo 2020 e di conseguenza va oggi a caccia di un tris consecutivo che sarebbe a dir poco leggendario. Lo stesso aggettivo però sarebbe valido in caso di successo a 42 anni per Kenenisa Bekele, che guiderà invece il terzetto degli etiopi.

Kelvin Kiptum è morto/ Incidente stradale fatale per il detentore del record di maratona (oggi 12 febbraio)

Tra i nomi di spicco c’è naturalmente anche il vincitore della maratona dei Mondiali 2023 a Budapest, cioè l’ugandese Victor Kiplangat, ma anche gli altri due maratoneti che salirono sul podio agli scorsi Giochi, cioè l’olandese Abdi Nageeye e il belga Bashir Abdi. Il gruppo sarà dunque ricco di nomi di spicco, anche se certamente due di loro si elevano su tutti gli altri: noi speriamo che ci sia spazio per la gloria azzurra, ma sarà naturalmente la strada a dare la risposta con la diretta Crippa Faniel Meucci della maratona maschile.