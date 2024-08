DIRETTA YAREMCHUK EPIS MARATONA DONNE STREAMING: AZZURRE OUTSIDER (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI DOMENICA 11 AGOSTO)

Siamo all’ultimo giorno delle Olimpiadi Parigi 2024, l’appuntamento sarà alle ore 8.00 di stamattina domenica 11 agosto con la diretta Yaremchuk Epis nella maratona femminile, alla quale è stato concesso l’onore di chiudere il programma dell’atletica leggera, mentre quella maschile è già stata disputata ieri con la vittoria dell’etiope Tola. Citiamo allora subito la sua connazionale Tigist Assefa, che l’anno scorso a Berlino ha portato a 2h11’53” il record del Mondo della maratona femminile – anche se sappiamo che nei Campionati le dinamiche sono spesso diverse rispetto a quelle maratone in cui si cercano i record.

La diretta Yaremchuk Epis nella maratona femminile vivrà innanzitutto della sfida tra Etiopia e Kenya: le etiopi contano anche su Amane Beriso Shankule, campionessa del mondo 2023, e Gotytom Gebreslase, campionessa mondiale 2022. Insomma, un dominio che il Kenya proverà a scalfire con Peres Jepchirchir, Brigid Kosgei e Hellen Obiri, potrebbe essere un vero e proprio derby ma naturalmente attenzione anche a molte altre, perché sui 42,195 km per definizione le sorprese sono sempre possibili…

YAREMCHUK EPIS MARATONA DONNE IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Yaremchuk Epis nella maratona femminile avrà certamente spazio in chiaro, in particolare su Rai Due essendo l’evento principale del mattino anche se magari non dall’inizio della gara (in alternativa c’è Rai Sport), mentre gli abbonati avranno i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video: per gli abbonati la piattaforma Discovery Plus, Rai Play invece fornisce i suoi servizi gratis per tutti. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MARATONA OLIMPIADI PARIGI 2024

DIRETTA YAREMCHUK EPIS MARATONA DONNE: LE AZZURRE

Presentando la diretta Yaremchuk Epis nella maratona femminile, è quindi finalmente il momento di parlare delle due Azzurre, cominciando dalla nostra primatista nazionale Sofiia Yaremchuk, che ha stabilito il record italiano in 2h23’16” a Valencia nel 2023. Potrebbe dunque recitare fra le outsider, mentre speriamo che possa ben figurare anche la veterana Giovanna Epis, che si merita davvero la partecipazione alle Olimpiadi Parigi 2024 nonostante un infortunio patito durante la preparazione.

Vogliamo però spendere l’ultima citazione per l’olandese Sifan Hassan, che disputerà questa maratona dopo avere gareggiato anche nei 5000 e nei 10000 metri sulla pista dello Stade de France, raccogliendo una doppia medaglia di bronzo, nel secondo caso alle spalle della nostra Nadia Battocletti. Chissà se sarà possibile un triplo podio olimpico su distanze così massacranti, sarà un tema in più per seguire con la massima attenzione la diretta Yaremchuk Epis della maratona femminile…