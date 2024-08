DIRETTA 100 METRI OLIMPIADI 2024 PARIGI: JACOBS E ALI CI CREDONO!

Grande attesa per la diretta 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi: abbiamo in pista Marcell Jacobs e Chituru Ali che vanno a caccia di gloria e impresa in quella che possiamo considerare la gara regina dell’atletica. Si parte alle ore 20:05 con le semifinali; poi, eventualmente e nella speranza di una qualificazione, avremo la finale per la medaglia d’oro alle ore 21:50. Le batterie hanno dato indicazioni interessanti: il migliore dei due italiani è stato Jacobs che ha corso in 10.05 e non si tratta ancora di un tempo straordinario, ma comunque vicino a quello per esempio corso da Noah Lyles (10.02).

Ali invece si è fermato a 10.12, ma come già detto si trattava di batterie: davvero difficile indicare un vero rapporto di forza perché sappiamo bene che nella diretta 100 metri gli atleti sono anche in grado di gestirsi per poi sparare il tempone quando serve davvero. Ciò che conta adesso è che nella diretta 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi sia Jacobs che Ali, che hanno fatto doppietta agli Europei, siano ancora in corsa, e ricordiamo naturalmente che il velocista di Desenzano va a caccia di quello che sarebbe uno storico bis ai Giochi dopo l’oro di Tokyo.

DIRETTA 100 METRI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE SEMIFINALI E FINALE

Naturalmente anche la diretta tv 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi sarà fornita dai canali che si dedicano ai Giochi: innanzitutto quelli in chiaro che saranno Rai Due e Rai Sport (la programmazione è sempre decisa in tempo reale, sostanzialmente) e poi ancora Eurosport e Eurosport 2 per gli abbonati alla televisione satellitare, ricordando come sempre la possibilità di diretta streaming video attraverso il sito o l’app di Rai Play, senza costi, o ancora la piattaforma Discovery Plus che segue integralmente (come orari, ovviamente) l’evoluzione delle Olimpiadi 2024 Parigi.

DIRETTA 100 METRI OLIMPIADI 2024 PARIGI: IL CONTESTO

Abbiamo dunque una grande serata con la diretta 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi: Marcell Jacobs e Chituru Ali vanno a caccia di gloria, li avevamo visti agli Europei di Roma quando avevano centrato una splendida doppietta. Jacobs si era finalmente rivisto in grande forma, Ali era stato sorprendente con un 10.05 che gli era valso la medaglia d’argento davanti a Romell Glave. Chiaramente la diretta 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi aumenta il tonnellaggio: abbiamo parlato di Noah Lyles che è presumibilmente l’uomo da battere ma gli avversari saranno anche altri.

Per esempio Kishane Thompson: il giamaicano ha corso la sua batteria in 10.00 ed è stato fantastico quest’anno, dunque per Jacobs e Ali non sarà facile e già in semifinale dovranno mettere in campo tantissimo per provare a prendersi la gloria. Staremo a vedere, manca davvero poco alla diretta 100 metri alle Olimpiadi 2024 Parigi e questa gara potrebbe confermare un’Italia cresciuta anche nel mondo dell’atletica, staremo a vedere se sarà effettivamente così.