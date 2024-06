DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI/ Video streaming Rai 2 Europei atletica 2024: così due anni fa (8 giugno)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI: DUE ANNI FA

In attesa che entri nel vivo la diretta di Marcell Jacobs sui 100 metri degli Europei di atletica 2024 a Roma, possiamo fare molto volentieri un passo indietro a due anni fa, quando il velocista bresciano vinse la medaglia d’oro nell’edizione di Monaco di Baviera. Era l’estate dopo le trionfali Olimpiadi di Tokyo, nel mezzo c’era stato il titolo iridato dei 60 metri indoor ma anche la delusione ai Mondiali di Eugene e allora ecco che fu ancora più significativa la soddisfazione ottenuta vincendo l’oro agli Europei sui 100 metri.

Marcell Jacobs vinse la propria semifinale con il tempo di 10”00 ed è da notare che si qualificò anche l’altro azzurro Chituru Ali, secondo in un’altra semifinale con il tempo di 10”12. Ali poi purtroppo chiuse ultimo, ma quello che più conta è che Marcell Jacobs riuscì a vincere con il tempo di 9”95, che gli valse anche il record eguagliato dei 100 metri ai Campionati Europei, precedendo ben due velocisti britannici che salirono sul podio con lui. Parliamo di Zharnel Hughes e Jeremiah Azu, rispettivamente argento in 9”99 e bronzo in 10”13, segnale di una gara nettamente divisa fra i primi due e il resto dei finalisti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA MARCELL JACOBS 100 METRI STREAMING VIDEO E TV, EUROPEI DI ATLETICA 2024

La presenza della gara regina attirerà un folto pubblico sugli spalti dello stadio Olimpico, ma naturalmente qui possiamo evidenziare che la diretta tv di semifinali e finale dei 100 metri con Marcell Jacobs sarà garantita all’interno della trasmissione degli Europei di atletica 2024 a Roma in chiaro per tutti su Rai 2, che trasmette la sessione serale con tutte le finali. Per gli abbonati appuntamento anche sui canali di Sky Sport, di conseguenza la diretta streaming video sarà per tutti tramite sito o app di Rai Play oppure grazie a Sky Go ma solo per gli abbonati.

PER IL BIS EUROPEO A ROMA!

La diretta di Marcell Jacobs nei 100 metri degli Europei di atletica 2024 catalizzerà l’attenzione sullo stadio Olimpico di Roma stasera, sabato 8 giugno. Siamo al secondo giorno di gare per la rassegna continentale e naturalmente i riflettori saranno sulla diretta della finale dei 100 metri maschili con Marcell Jacobs, l’evento di punta di ogni manifestazione di atletica leggera, a maggior ragione quando il campione olimpico in carica corre in casa, difendendo anche il titolo europeo che il velocista bresciano conquistò due anni fa nella precedente edizione degli Europei a Monaco di Baviera.

Gli appassionati sanno che la diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs oggi prevederà in rapida successione semifinali e finale, come in ogni grande rassegna internazionale: il primo appuntamento sarà quindi alle ore 21.10 di stasera per le semifinali, seguite alle ore 22.53 dalla finale dei 100 metri maschili, che sarà l’ultimo appuntamento di giornata per laureare l’erede di Marcell Jacobs, evidentemente con l’auspicio da parte azzurra che sia l’olimpionico a succedere a sé stesso. In Europa d’altronde nessuno ha mai corso i 100 metri più velocemente del bresciano, perché il record continentale è di 9”80, il tempo con il quale Marcell Jacobs vinse l’oro olimpico a Tokyo, mentre agli Europei di Monaco di Baviera gli bastò un 9”95 per conquistare la medaglia d’oro che metterà in palio oggi. Tutto è chiaro, adesso quindi non ci resta che seguire la diretta dei 100 metri con Marcell Jacobs agli Europei di atletica 2024 a Roma.

DIRETTA MARCELL JACOBS, 100 METRI EUROPEI DI ATLETICA 2023: COME CI ARRIVA?

Un titolo europeo in casa sicuramente sarebbe una enorme soddisfazione, ma è altrettanto evidente come l’attesa attorno alla diretta di Marcell Jacobs sia alta anche perché i 100 metri agli Europei di atletica 2024 a Roma arrivano a meno di due mesi dalle Olimpiadi di Parigi, dove il velocista bresciano avrà un altro titolo da difende (anzi due, compresa la staffetta 4×100), anche se ovviamente la missione a cinque cerchi sarà ancora più complicata. Sappiamo che l’olimpionico ha deciso di trasferirsi negli Stati Uniti e di allenarsi quindi oltre oceano, ma da qualche settimana è tornato a fare base in Italia, anche perché i grandi eventi dell’anno saranno tutti in Europa.

Segnali incoraggianti sono giunti dalla gara di Oslo per la Diamond League, sicuramente Marcell Jacobs non è ancora al top della forma ma dobbiamo dire che è giusto così, perché il campione olimpico in carica dei 100 metri non può avere negli Europei il proprio principale obiettivo stagionale. Almeno alcuni sprazzi non sono mai mancati in stagioni pur alquanto tribolate dopo Tokyo: il 2022 aveva portato l’oro mondiale indoor sui 60 metri e naturalmente proprio l’oro europeo sui 100 in palio oggi, il 2023 è stato ancora più complicato ma fu comunque illuminato dall’argento mondiale con la staffetta. Adesso però per Marcell Jacobs c’è la diretta dei 100 metri agli Europei di atletica 2024, il pubblico di Roma certamente cercherà di spingerlo…











