Diretta Marsiglia Ortigia/ Streaming video tv: altro impegno in Champions League

DIRETTA MARSIGLIA ORTIGIA: GIÀ DECISIVA?

Marsiglia Ortigia, che è in diretta dalla bolla di Ostia, si gioca alle ore 15:15 di mercoledì 16 dicembre: rappresenta un match nell’ultima giornata di questo impegno preliminare per la Champions League 2020-2021 di pallanuoto. Ultimo turno solo per dicembre, visto che a marzo e aprile si tornerà in vasca con le stesse squadre; i siciliani, che sono reduci dai due match ravvicinati – spettati a tutte le partecipanti – contro Olympiacos e Pro Recco, vanno a caccia di una vittoria che sarebbe parecchio importante per la qualificazione alla Final Eight. Che, come sappiamo, verrà disputata in giugno ad Hannover; sarebbe splendido se ci fossero tre squadre italiane a farne parte, cosa che aumenterebbe di parecchio la possibilità di tornare a vedere una nostra rappresentante sollevare il trofeo. Per quello tuttavia ci sarà tempo, adesso bisogna concentrarsi su quanto vedremo in vasca oggi pomeriggio e allora aspettiamo con trepidazione la diretta di Marsiglia Ortigia, provando nel frattempo a fare qualche valutazione circa i temi principali del match.

DIRETTA MARSIGLIA ORTIGIA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Marsiglia Ortigia sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport Arena, canali che trovate ai numeri 201 e 204 del decoder di Sky: sarà la televisione satellitare a trasmettere le partite delle squadre italiane in questa fase della Champions League di pallanuoto. Qui avremo la telecronaca di Daniele Barone con il commento tecnico di Alessandro Campagna; in assenza di un televisore sarà possibile seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video, attivando l’applicazione Sky Go – che non richiede costi aggiuntivi – su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

DIRETTA MARSIGLIA ORTIGIA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo presentato Marsiglia Ortigia come partita decisiva per la qualificazione alla Final Eight di Champions League, e in effetti potrebbe essere così: chiaramente il percorso è ancora parecchio lungo e ci sono ancora tante cose che possono succedere ma, guardando la composizione del gruppo A e i risultati che sono già maturati nelle prime due giornate, sembra proprio che i siciliani dovranno cercare uno dei quattro posti disponibili per Hannover facendo la corsa sui francesi e sullo Spandau 04, che al momento appaiono le squadre più abbordabili nella lotta al quarto posto. La Pro Recco è favorita anche per vincere il girone, se la giocherà con Dubrovnik senza sottovalutare l’Olympiacos, proprio la squadra che ha inflitto a Ortigia la sconfitta nel primo turno di questo preliminare; nella bolla di Olbia ci apprestiamo dunque a vivere le ultime due giornate che ci daranno un quadro della situazione ancora più aggiornato, ovviamente nella speranza che le nostre rappresentanti, a cominciare da quella in vasca oggi, si facciano valere prendendosi delle vittorie importanti.

