DIRETTA GIULIA TERZI FINALE 100 Sl S7: MEDAGLIA DI BRONZO!

La diretta Federico Bicelli finale 50 stile libero S7 alle Paralimpiadi Parigi 2024 si conclude con un amaro quinto posto: niente da fare per lui, troppo più forti gli avversari tanto che l’ucraino Andrii Trusov ha timbrato il record del mondo andandosi a prendere la medaglia d’oro, mentre l’argento è andato al collo di Egor Efrosinin. Bicelli aveva già detto in mattinata, ma anche ieri, che salire sul podio della finale 50 sl S7 sarebbe stato difficile; può comunque essere soddisfatto della sua gara e in generale delle Paralimpiadi Parigi 2024 che ha disputato.

DIRETTA MONICA BOGGIONI/ Finale 50 rana SB3: medaglia d'oro e altro record! (Paralimpiadi Parigi 2024)

Dopo di lui, nella stessa gara ma ovviamente al femminile, è scesa in vasca Giulia Terzi che era impegnata nei 100 metri: medaglia di bronzo per Giulia Terzi che ha saputo nuotare in 1’10’’43, beffata per tre decimi dalla statunitense Morgan Stickney che ha vinto la medaglia d’argento, il bronzo invece lo ha messo al collo la cinese Yuyan Jiang. E dunque, per l’Italia arriva un’altra bellissima medaglia, per Giulia Terzi alle Paralimpiadi Parigi 2024 è un bronzo. (agg. di Claudio Franceschini)

Diretta Matteo Betti/ Finale fioretto A Paralimpiadi Parigi 2024 streaming video Rai (4 settembre)

GIULIA TERZI FEDERICO BICELLI FINALI 50 SL S7 PARALIMPIADI PARIGI 2024: FINALMENTE ORO?

La diretta Giulia Terzi Federico Bicelli finali 50 sl S7 ci terranno compagnia alle Paralimpiadi Parigi 2024, nella serata di mercoledì 4 settembre: doppio appuntamento dunque, che riassumiamo qui trattandosi di fatto della stessa gara. Diamo subito conoscenza degli orari: la prima finale sarà quella di Federico Bicelli che scatterà alle ore 19:06, mentre per Giulia Terzi non bisognerà aspettare poi molto visto che sarà alle ore 19:28. Arriveranno altre medaglie alle Paralimpiadi Parigi 2024? Lo scopriremo presto, quel che è certo è che la diretta Giulia Terzi Federico Bicelli finali 50 sl S7 promettono decisamente bene per quello che rappresentano i due atleti.

Diretta Bebe Vio/ Fioretto B: medaglia di bronzo! Ancora sul podio (Paralimpiadi Parigi 2024, 4 settembre)

Entrambi sono già riusciti a salire sul podio nel corso di questa edizione dei Giochi, anche qui con le stesse gare: per Bicelli è stato oro nei 400 stile, mentre la Terzi si è accontentata di un comunque ottimo bronzo. Bicelli poi è andato a podio anche nei 100 dorso, sempre categoria S7: in questo caso medaglia di bronzo per lui, per questo motivo allora nella diretta Giulio Terzi Federico Bicelli finali 50 sl alle Paralimpiadi Parigi 2024 ci aspettiamo un buono se non ottimo risultato, poi come sempre sarà la vasca a dirci come andranno le cose.

DIRETTA GIULIA TERZI FEDERICO BICELLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE FINALI 50 SL S7

La diretta tv Giulia Terzi Federico Bicelli finali 50 sl S7 seguiranno chiaramente la programmazione delle Paralimpiadi Parigi 2024, che sono garantite dalla televisione di stato: dunque per seguire queste due gare degli italiani vi potrete rivolgere a Rai Due o Rai Sport HD a seconda del canale che trasmetta il nuoto in quella fascia oraria; potrete anche rivolgervi alla diretta streaming video tramite il sito di Rai Play o la sua relativa applicazione, un servizio garantito da questa emittente. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY GIULIA TERZI FEDERICO BICELLI

DIRETTA GIULIA TERZI FEDERICO BICELLI FINALI 50 SL S7: ARRIVERANNO MEDAGLIE?

Aspettiamo con trepidazione la diretta Giulia Terzi Federico Bicelli finali 50 sl S7 alle Paralimpiadi Parigi 2024: intanto possiamo dire che Giulia Terzi è nata a Milano e ha compiuto da poco 29 anni, nei 50 misti stile è stata oro europe tre anni fa a Funchal mentre nella stessa città portoghese, l’anno seguente, ha vinto l’argento mondiale. Alle Paralimpiadi era presente anche a Tokyo, dove aveva incantato portando a casa quattro medaglie: l’oro, Giulia Terzi lo aveva vinto sempre nello stile libero ma nei 100.

Federico Bicelli, ventiseienne di Brescia, ha avuto uno straordinario salto di qualità nel corso degli ultimi anni: a Tokyo un bronzo nella staffetta mista ma anche tante delusioni, per esempio ottavo posto nella finale dei 50 stile S7 che poi ha saputo convertire in un bronzo Mondiale (2022) e nel quarto posto dello scorso anno a Manchester. Certamente non parte favorito per la medaglia d’oro ma proverà comunque a salire sul podio, noi tra poco scopriremo cosa succederà nell’attesa diretta Giulia Terzi Federico Bicelli 50 sl S7, qui alle Paralimpiadi Parigi 2024.