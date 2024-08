DIRETTA MATTEO ZURLONI SPEED ARRAMPICATA SPORTIVA STREAMING VIDEO RAI (OLIMPIADI PARIGI 2024, OGGI 8 AGOSTO)

Ci si giocherà tutto in pochi minuti a Le Bourget Climbing Venue e seguiremo con il fiato sospeso la diretta Matteo Zurloni nella gara speed di arrampicata sportiva alle Olimpiadi Parigi 2024. Subito il programma di quello che ci attende oggi 8 agosto: i quarti di finale avranno inizio alle ore 12.35 e il secondo sarà proprio quello di Matteo Zurloni, che alle ore 12.37 sfiderà il cinese Wu Peng. Il vincitore accederà alla semifinale che sarà già alle ore 12.46 contro uno fra lo statunitense Watson e il neozelandese David, poi la finale terzo posto sarà in calendario alle ore 12.57 e la finale per loro alle ore 12.57.

Camilla Moroni, chi è il fidanzato Pietro Vidi?/ “Il nostro amore? Sbocciato sulle rocce a Finale Ligure”

Sarà quindi una mezz’ora scarsa quella in compagnia della diretta Matteo Zurloni nella gara speed di arrampicata, potremmo dire tutto all’insegna della velocità perché si deve scalare una parete di 15 metri e naturalmente farlo nel più breve tempo possibile. Questi grandi campioni ci mettono addirittura 5 secondi o pure meno, tra loro il nostro Matteo Zurloni è sicuramente uno dei nomi più illustri perché nel 2023 ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali di Berna e oggi andrà a caccia della gloria olimpica in questa competizione così affascinante. Lo spettacolo sarà assicurato, speriamo lo siano anche le emozioni azzurre con la diretta Matteo Zurloni nella gara speed di arrampicata sportiva.

Elia Viviani: chi è, carriera e vita privata del ciclista azzurro/ L'amore per la moglie Elena Cecchini

MATTEO ZURLONI SPEED ARRAMPICATA SPORTIVA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

La diretta tv Matteo Zurloni nello speed di arrampicata sportiva alle Olimpiadi 2024 avrà certamente spazio in chiaro, su Rai Due specie se le cose dovessero mettersi bene per l’Azzurro ma di sicuro almeno su Rai Sport (canale 58), mentre gli abbonati avranno a disposizione anche i canali di Eurosport. Doppia scelta anche per la diretta streaming video, con sito e app di Rai Play gratis per tutti mentre su abbonamento ecco la piattaforma Discovery Plus, casa di tutti i Giochi Olimpici. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY MATTEO ZURLONI SPEED ARRAMPICATA SPORTIVA OLIMPIADI PARIGI 2024

Matteo Zurloni alle Olimpiadi 2024: vita privata, genitori e fidanzata/ Tutta la famiglia con lui a Parigi

DIRETTA MATTEO ZURLONI SPEED ARRAMPICATA SPORTIVA: RISULTATI E CONTESTO

Abbiamo già delineato le caratteristiche della gara che ci attende oggi con la diretta Matteo Zurloni nello speed di arrampicata sportiva alle Olimpiadi Parigi 2024, un aspetto fondamentale sarà anche la capacità di affrontare più turni in pochissimi minuti, perché chi passerà i quarti avrà tre prove davvero ravvicinate, nelle quali ci si giocherà tutto senza possibilità di appello. Matteo Zurloni, in qualità di campione mondiale in carica, ne è sicuramente capace, ma sarà decisivo cogliere l’attimo, perché ogni singola gara sarà sul filo dei centesimi di secondo.

Ragionando un passo alla volta, il primo ostacolo sarà il cinese Wu Peng, a sua volta un climber molto forte anche se finora in carriera senza podi ai grandi eventi. Potrebbe essere un piccolo vantaggio per Matteo Zurloni, che invece dal canto suo ha già vinto un Mondiale, ma per dare un’idea dell’equilibrio vi diamo i tempi delle prove effettuate finora: per Matteo Zurloni 5”16, 4”94 e di nuovo 4”94 nelle qualificazioni più 5”06 per superare il primo turno contro l’altro cinese Long Jionbao, mentre Wu Peng ha completato le proprie scalate in 5”01, 5”07, 5”01 e poi 5”00 nel primo turno. Inutile fare calcoli, speriamo solo di divertirci tanto con la diretta Matteo Zurloni nello speed di arrampicata sportiva…