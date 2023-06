Diretta Miami Denver/ Streaming video tv: si va in Florida, siamo 1-1! (gara-3 NBA Finals 2023, 8 giugno)

DIRETTA MIAMI DENVER: SERIE IN PARITÀ!

Miami Denver sarà in diretta dal Kaseya Center, già noto come American Airlines Arena, alle ore 2:30 di giovedì 8 giugno (naturalmente con fuso orario italiano): per gara-3 la serie delle NBA Finals 2023 si sposta in Florida, ed è abbastanza facile dire che questo sarà un match fondamentale per entrambe le franchigie. La finale è in parità: 1-1 dopo il blitz degli Heat in gara-2, arrivato ancora una volta grazie alla capacità di Erik Spoelstra di leggere le partite e saper mettere in ritmo giocatori fino a lì poco utilizzati.

Miami dunque ha violato la Ball Arena, prendendosi il fattore campo: dovesse difendere il fortino nelle tre gare interne avrebbe vinto il titolo, dunque la missione è quella di tornare in Colorado sul 3-1. I Nuggets ovviamente hanno altri piani: riprendersi almeno il vantaggio del campo e forzare un 2-2 nella peggiore delle ipotesi, perché poi sul 3-1 avrebbero le spalle al muro. La diretta di Miami Denver ci dirà allora chi si prenderà il vantaggio nella serie delle NBA Finals 2023, non vediamo l’ora che arrivi il momento di giocare questa appassionante e importantissima gara-3…

Cosa ci regalerà la diretta di Miami Denver? In gara-2 gli Heat sono stati ad un passo dal baratro, sotto anche in doppia cifra ma capaci di girare l’inerzia con un inizio arrembante di quarto periodo (aperto a -8), tutto giocato su Duncan Robinson che, appunto, non era mai stato un fattore e improvvisamente ha messo 10 punti in un amen, creando un ribaltone che poi Miami è stata brava a gestire, minando le certezze dei Nuggets che, come sempre, hanno avuto tantissimo da Nikola Jokic e Jamal Murray ma si sono colpevolmente fermati in attacco.

Adesso chiaramente serviranno accorgimenti: coach Mike Malone dovrà dimostrare di aver imparato la lezione dal suo collega e provare a studiare qualcosa di nuovo. Troppo importante vincere almeno una partita al Kaseya Center, se non altro per riportare dalla propria parte la fiducia; la verità è che le NBA Finals 2023 potrebbero essere molto lunghe e piene di sorprese, vada come vada qualcuna delle due franchigie scriverà la storia – in un modo o nell’altro – e ora noi accomodiamoci per scoprire cosa succederà in gara-3.

