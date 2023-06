Diretta Denver Miami/ Streaming video tv: siamo ancora in Colorado per gara-2 (NBA Finals 2023)

DIRETTA DENVER MIAMI: ANCORA IN COLORADO!

Denver Miami, in diretta dalla Ball Arena nella città del Colorado, si gioca alle ore 2:00 della mattina italiana di lunedì 5 giugno: è gara-2 delle NBA Finals 2023, ancora in casa dei Denver Nuggets che hanno vinto la prima partita dopo aver ottenuto il primo posto nella Western Conference e un record migliore rispetto ai Miami Heat, ottavi nella Eastern Conference e autori di un autentico capolavoro ai playoff (play in compreso) come avevamo già raccontato. Si può partire da qui: Miami è alla seconda NBA Finals in quattro stagioni, e per di più l’anno scorso si era fermata a un tiro da quella che sarebbe stata la terza.

NBA Finals 2023/ Denver Miami: una sfida inedita e in equilibrio, impronosticabile alla vigilia

Una squadra che, sotto l’esperta guida di Pat Riley (del quale si potrebbe parlare a lungo), e con in panchina un Erik Spoelstra fin troppo sottovalutato (anche qui, discorso lungo), ha saputo trasformare un gruppo di carneadi e giocatori non scelti al draft in elementi determinanti per arrivare in finale, il tutto con la sapiente regia di un Jimmy Butler che quando sente aria di playoff si trasforma in un leader formato MVP. La diretta di Denver Miami potrebbe dunque rappresentare un blitz degli Heat in gara-2, ma l’altra squadra che gioca le NBA Finals 2023 ha ben poco da invidiare.

LeBron James si ritira?/ NBA, il Re ci pensa: "Devo riflettere sulla mia posizione"

DIRETTA DENVER MIAMI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LE NBA FINALS 2023

La diretta tv di Denver Miami sarà trasmessa dalla televisione satellitare: questo vale per tutte le partite delle NBA Finals 2023 – come ormai da anni – e dunque l’appuntamento sarà su Sky Sport Uno e Sky Sport NBA (numeri 201 e 209 del decoder) con la telecronaca di Flavio Tranquillo e il commento tecnico di Davide Pessina. Ricordiamo poi che in assenza di un televisore sarà possibile assistere alla gara anche in diretta streaming video, senza costi aggiuntivi: in questo caso, utilizzando i dati del proprio abbonamento, basterà attivare l’applicazione Sky Go su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

Tatum, 51 punti in Gara 7 contro Philadelphia/ Video, Boston in finale di conference

DIRETTA DENVER MIAMI: SITUAZIONE E CONTESTO

Abbiamo detto degli Heat, la diretta di Denver Miami naturalmente va letta anche dal lato dei Nuggets. In pochi avrebbero immaginato che Nikola Jokic, scelto con la quarantunesima chiamata al draft NBA e mentre in diretta nazionale passava uno spot, sarebbe diventato un due volte MVP di regular season e il trascinatore assoluto di una squadra che è stata costruita con raziocinio, intorno alla figura di coach Mike Malone (in panchina dal 2015) e con scelte oculate. Dopo aver sognato nell’epoca di Carmelo Anthony, Chauncey Billups e tutti gli altri (finale di Conference persa contro i Los Angeles Lakers), Denver è arrivata.

Nella bolla ha replicato quel risultato e ha perso ancora contro LA, poi Jamal Murray si è infortunato gravemente ed è rimasto fuori parecchio: eppure i Nuggets hanno saputo aspettare, quest’anno per la terza volta hanno trovato i Lakers tra sé e le NBA Finals ed erano Lakers in forma straordinaria, che sono stati spazzati via con un 4-0 inequivocabile. Adesso per Denver è arrivato il momento di andare a prendersi la gloria: prima volta di sempre alle NBA Finals, quelle del 2023 possono realmente regalare l’anello. A Jimmy Butler e i Miami Heat il compito di impedirlo…











© RIPRODUZIONE RISERVATA