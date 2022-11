Diretta/ Midtjylland Sturm Graz streaming video tv: i danesi sperano (Europa League)

DIRETTA MIDTJYLLAND STURM GRAZ: PADRONI DI CASA FAVORITI!

Midtjylland Sturm Graz, in diretta giovedì 3 novembre 2022 alle ore 18.45 presso la MCH Arena di Herning, sarà una sfida valida per la 6^ giornata della fase a gironi di Europa League. I danesi sperano ancora anche se al momento si trovano indietro in classifica. Nel girone F ci sono Lazio e Sturm Graz avanti con 8 punti ciascuno, seguite da Midtjylland e Feyenoord a 5. Dunque ai padroni di casa sarà necessaria una vittoria per sperare di andare avanti, a meno di una vittoria della Lazio in Olanda che potrebbe portare il Midtjylland in Conference anche in caso di pareggio.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA LUDOGORETS/ Quote, Belotti è il bomber di Europa League

Allo Sturm Graz potrebbe invece bastare un pari per andare avanti avendo vinto di misura all’andata il confronto con i danesi. La formazione austriaca ha però una differenza reti peggiore rispetto alla Lazio e dunque guarderà con attenzione al risultato di Rotterdam per comprendere le possibilità di primo posto nel girone e di accesso diretto agli ottavi di finale di Europa League. Nella Bundesliga austriaca lo Sturm Graz resta a caccia della vetta, a -2 dal Salisburgo capolista.

PROBABILI FORMAZIONI FEYENOORD LAZIO/ Quote, Milinkovic-Savic protagonista obbligato

MIDTJYLLAND STURM GRAZ STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE IL MATCH

Sarà possibile seguire la diretta Midtjylland Sturm Graz sui canali Sky (Sky Sport Calcio e Sky Sport canale 254) ed in streaming video sulle applicazioni o piattaforme di Dazn e Sky Go. Midtjylland Sturm Graz, come per tutte le altre sfide di Europa League, sarà trasmessa su entrambe le piattaforme e dunque visibile sia in diretta streaming video sia per tutti coloro che hanno sottoscritto un abbonamento alla pay tv satellitare.

PROBABILI FORMAZIONI MIDTJYLLAND STURM GRAZ

Le probabili formazioni della diretta Midtjylland Sturm Graz, match che andrà in scena alla MCH Arena di Herning. Per il Midtjylland, Albert Capellas schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Lossl; Andersson, Dalsgaard, Sviatchenko, Paulinho; Evander, Charles, Martinez; Isaksen, Dreyer, Chilufya. Risponderà lo Sturm Graz allenato da Christian Ilzer con un 4-3-1-2 così schierato dal primo minuto: Siebenhandl; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Dante; Hierlander, Stankovic, Prass, Horvat; Ajeti, Boving.

PRONOSTICI EUROPA LEAGUE/ Previsioni e quote: cosa succederà nel big-match?

MIDTJYLLAND STURM GRAZ LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Midtjylland Sturm Graz, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida di Europa League. La vittoria del Midtjylland con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.95, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo dello Sturm Graz, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.75.











© RIPRODUZIONE RISERVATA