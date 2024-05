RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Dea vicina alla storia! Diretta gol live score, ritorno semifinali (9 maggio 2024)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IL SOGNO DELLA DEA

Nei risultati di Europa League il grande tema è naturalmente la possibilità che l’Atalanta si qualifichi alla prima finale della sua storia. Lo abbiamo già ricordato, ma ci torniamo giustamente: l’unica volta in cui la Dea si è trovata in questa situazione risale a 36 anni fa, in Coppa delle Coppe. Una competizione disputata in quanto finalista di Coppa Italia, perché il Napoli aveva vinto anche lo scudetto; nel frattempo però l’Atalanta era finita in Serie B, e dal campionato cadetto aveva avuto un percorso incredibile, sotto la guida di Emiliano Mondonico, arrivando alla semifinale contro il Malines.

Purtroppo la squadra belga, allenata da Aad de Mos e con in campo giocatori del calibro di Michel Preud’Homme, Leo Clijsters, Erwin Koeman e Eli Ohana, aveva avuto la meglio: due vittorie per 2-1, e finale conquistata per poi andare a vincerla, a Strasburgo, contro l’Ajax di Barry Hulshoff, già titolare nei Lancieri del calcio totale e di Johan Cruijff. Ora l’Atalanta riparte dal pareggio di Marsiglia, un risultato assolutamente positivo: vero che nei quarti di ritorno ha perso in casa contro il Liverpool, ma arrivava dal 3-0 di Anfield e il contesto era diverso. Per questo motivo ci sono grandi speranze per l’Atalanta, vedremo allora come andranno le cose questa sera a Bergamo… (agg. di Claudio Franceschini)

ITALIANE PER L’IMPRESA!

Si torna in campo giovedì 9 maggio 2024 per i risultati di Europa League: una serata decisiva per le due italiane in corsa, si parte da contesti differenti e alle ore 21:00 saremo in compagnia di Atalanta Marsiglia e Bayer Leverkusen Roma. La Dea ritrova lo stadio di casa, e ha una grande occasione: all’andata ha pareggiato 1-1 al Vélodrome e certamente ha nelle corde la possibilità di trovare una vittoria nei 90 minuti che la mandi a giocare la prima finale europea della sua storia, ci aspettiamo un Gewiss Stadium interamente nerazzurro per spingere verso un’impresa straordinaria.

Molto più complicato il compito che attende la Roma: i giallorossi all’Olimpico hanno avuto le loro chance ma hanno impattato contro il muro Bayer Leverkusen, uscendone sconfitti per 0-2. I campioni di Germania difendono dunque un doppio vantaggio alla BayArena: per Daniele De Rossi sarà durissima, ma la Roma chiaramente vuole fare l’impresa e non sarebbe la prima volta anche in epoca recente. Ci attende allora una serata di straordinaria intensità con i risultati di Europa League, non vediamo l’ora di scoprire chi raggiungerà la finale.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE POSSIBILITÀ DI ROMA E ATALANTA

Siamo vicini al quadro dei risultati di Europa League: il sogno di una finale tutta italiana, che manca da 21 anni, è davvero concreto anche se come detto la Roma non ha certamente una situazione semplice da gestire. Dei giallorossi possiamo ricordare la grande rimonta contro il Barcellona, nel quarto di Champions League sei anni fa; Daniele De Rossi era in campo nel 3-0 con cui i giallorossi avevano ribaltato la sconfitta per 1-4 al Camp Nou, se vogliamo la differenza sta nel fatto che all’epoca il ritorno si era giocato in un Olimpico stracolmo che aveva spinto la squadra.

Qui saremo alla BayArena, il Bayer Leverkusen in questa stagione è stato fantastico nel suo rendimento e anche una settimana fa ha confermato la sua grande solidità, certo con un po’ di fortuna (si pensi alla clamorosa occasione mancata da Abraham all’ultimo secondo) ma anche con la resilienza delle grandi squadre. Tuttavia, noi speriamo sempre che nei risultati di Europa League di questa sera arrivi l’impresa; doppia perché comunque anche l’Atalanta ha bisogno di vincere la sua partita e allora vedremo…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: RITORNO SEMIFINALI

Ore 21:00 Atalanta Marsiglia (andata 1-1)

Ore 21:00 Bayer Leverkusen Roma (andata 2-0)











