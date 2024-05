Video/ Bayer Leverkusen Roma (2-2) gol e highlights: i tedeschi sono in finale (Europa League)

VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYER LEVERKUSEN ROMA: LA PARTITA

Bayer Leverkusen Roma di Europa League chiude le semifinali e vede i tedeschi uscire vittoriosi dal doppio scontro e pronti a giocarsi la coppa a Dublino. Il primo tempo vede i tedeschi dominanti e più volte vicini al vantaggio. Dopo nove minuti è la Roma a cercare il vantaggio con Pellegrini bravo a lanciare in profondità Lukaku con il belga che, però, non riesce a controllare il pallone e si fa chiudere da Kovar. Al 16′ risponde il Leverkusen con Palacios che si trova a calciare con il destro dopo uno scambio con Hofmann al limite dell’area ma trova la respinta di Svilar. La Roma risponde subito con un colpo di testa di Pellegrini da centro area arrivato dopo un cross di Mancini ma il tiro dell’italiano finisce tra le mani di Kovar. Al 19′ cambia la partita perché Spinazzola si accascia ed è costretto ad uscire lasciando spazio a Zalewski. Il polacco, appena entrato, trova subito un cartellino giallo complicando la sua partita contro Frimpong. Tra il 29′ e il 39′ è puro assedio dei tedeschi che vanno più volte vicini al vantaggio. Palacios calcia molto bene al 29′ colpendo il palo e con il pallone che rimbalza su Svilar prima di uscire dallo specchio. Successivamente, ci pensa ancora Svilar a salvare il risultato su un mancino velenoso di Frimpong prima di salvare due volte su Adli e Hlozek dall’interno dell’area. Il primo tempo sembrava poter portare il Leverkusen in vantaggio ma, al 40′ Tah ha steso Azmoun in area di rigore mandando Paredes dal dischetto e la Roma in vantaggio inaspettatamente.

Chiudere il primo tempo in svantaggio non cambia molto per il Bayer Leverkusen che torna in campo con la stessa filosofia di gioco. Le azioni offensive fioccano ma il gol non arriva per colpa di una Roma ben messa in campo. Il vantaggio, però, cambia la mentalità della Roma che prova due volte la conclusione da fuori area trovando le respinte di Kovar. Al 66′ la partita cambia ancora in modo inaspettato perché Hlozek tocca di mano in area e regala il secondo rigore alla Roma. Dal dischetto si presenta ancora Paredes che segna lo 0 a 2 e mette la qualificazione in pareggio. Il Leverkusen sembrava aver subito il colpo ma, all’82’, un pasticcio difensivo della Roma ha rimesso in carreggiata la squadra di Alonso. Svilar buca l’intervento da calcio d’angolo e il pallone sbatte su Mancini che non riesce ad allontanare il pallone e trova uno sfortunato autogol. L’1 a 2 apre la difesa della Roma che prova in tutti i modi a pareggiare ma subisce anche il 2 a 2 al 97′ con Stanisic che riesce a superare la difesa giallorossa in contropiede prima di insaccare con il mancino e mandare i tedeschi in finale di Europa League.

GUARDA IL VIDEO GOL E HIGHLIGHTS DI BAYER LEVERKUSEN ROMA













