DIRETTA/ Bayer Leverkusen Roma video streaming tv: incrocio numero 43 con una tedesca (9 maggio 2024)

Dei precedenti che accompagnano la diretta di Bayer Leverkusen Roma avevamo già parlato; adesso, possiamo certamente dire che la storia dei giallorossi contro squadre tedesche è davvero estesa, si conta un totale di 42 partite (il Bayern con 8 è l’avversaria maggiormente incrociata) con 19 vittorie, 5 pareggi e 18 sconfitte. Un bilancio equilibrato, che cambia a seconda delle rivali affrontate (contro la Dinamo Dresda doppia sconfitta, due vittorie su due contro Amburgo e Hertha Berlino) ma che in termini generali possiamo comunque considerare positivo, se pensiamo per esempio che la Roma ha battuto tre volte la corazzata Bayern Monaco e in un’occasione anche il Borussia Dortmund.

Tra le avversarie dei giallorossi in Europa ci sono anche nomi che richiamano alla storia, come il Carl Zeiss Jena o il Karlsruhe; girando il discorso, il Bayer Leverkusen ha 26 partite contro squadre italiane e ne ha vinte solo 6, a fronte di altrettanti pareggi e ben 14 sconfitte. Tuttavia, una vittoria contro la Juventus era stata utile, nel 2002, per procedere verso la finale di Champions League poi persa contro il Real Madrid. L’unico bilancio positivo è quello contro l’Udinese; totale equilibrio con la Roma, come sappiamo, e la Lazio mentre il Bayer Leverkusen è sotto con la Juventus e ha sempre perso contro Inter (tre volte), Parma e Atalanta, qui due gare per ciascuna squadra. (agg. di Claudio Franceschini)

BAYER LEVERKUSEN ROMA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

I tifosi romanisti hanno riempito in ogni seggiolino i posti riservati dal Bayer Leverkusen, ma sono troppo pochi rispetto alla voglia diRoma dei tifosi che potranno seguire da casa o al bar con amici la diretta Bayer Leverkusen Roma all’abbonamento a Calcio di Sky. Chi invece non potrà seguire dal divano di casa sua la partita potrà comunque vedere Bayer Leverkusen Roma con un cellulare in diretta streaming video su NowTv o sull’app di Dazn sempre che la connessione lo permetta.

BAYER LEVERKUSEN ROMA: ALONSO PENSA GIÀ ALLA FINALE…

Il cielo sopra di noi si tinge di arancione e ci da la conferma che stiamo per seguire la diretta di Bayer Leverkusen Roma, ritorno della semifinale di Europa League di oggi 9 maggio alle ore 21,00. Dopo aver perso 2-0 all’andata all’Olimpico, la Roma si trova ad affrontare una sfida in salita contro i tedeschi, che hanno mostrato un grande dominio nel primo incontro.

La squadra di De Rossi ha avuto le proprie occasioni e il match è rimasto aperto fino alla fine, lasciando spazio all’idea che l’incontro odierno potrebbe riservare sorprese. Gli dei del calcio potrebbero infatti stravolgere gli equilibri e regalare ai tifosi giallorossi una rimonta memorabile.

BAYER LEVERKUSEN ROMA: PROBABILI FORMAZIONI

Non si può fare una diretta di Bayer Leverkusen Roma senza nominare le probabili formazioni del match, quindi senza perdere altro tempo vediamo i dubbi e le certezze dei due allenatori: Xabi Alonso si affiderà a Boniface, che nell’ultima partita non ha brillato ma oggi potrebbe fare la differenza davanti ai propri tifosi alla BayArena, dove di solito offre prestazioni di alto livello.

La Roma allenata da Daniele De Rossi arriva a giocarsi le pochissime possibilità di passaggio di turno con tanti enigmi: schierare gli uomini migliori e giocarsela fino alla fine o pensare alla sfida con l’Atalanta? I dubbi sono tanti, anche nella testa dei tifosi. De Rossi Sto arrivando! che per evitare una figuraccia europea dovrà chiedere ai suoi di giocarsela fino alla fine. E poi De Rossi è la stessa persona che qualche anno fa compì un miracolo sportivo ribaltando la partita e il pronostico contro il Barcellona. Lui vuole una notta coraggiosa e folle come quella. Per cui in porta confermerà Svilar, in difesa a fianco di Mancini Smalling o Ndicka, sulle fasce lo stanco Spinazzola con il rientrate Celik; a centrocampo a menare le danze Paredes affiancato da Cristante e da Pellegrini; in avanti il terminale Lukaku affiancato da El Shaarawy e il giovane Baldanzi che prenderà il posto di Dybala.

BAYER LEVERKUSEN ROMA, LE QUOTE

Le quote della diretta di Bayer Leverkusen Roma ci rivelano come siano sempre le Aspirine le favorite, anche per la Sisal: il segno 1 infatti è quotato a 1,55 mentre la vittoria di Dybala e giallorossi porterebbe ad una moltiplicazione di 6 sull’importo scommesso. Il segno X, che sta ad indicare il pareggio invece è fissato a 2,55











