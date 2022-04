Diretta/ Milan Cagliari streaming video tv: sardi per il riscatto (Primavera)

DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA

Milan Cagliari, in diretta sabato 9 aprile 2022 alle ore 12.30 presso il Centro Sportivo Vismara sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato Primavera 1. Sardi in campo per il riscatto, dopo aver occupato a lungo il secondo posto in classifica il Cagliari si è ritrovato a frenare negli ultimi match e la rocambolesca sconfitta interna contro l’Atalanta, subita col punteggio di 3-4, ha portato i rossoblu a subire il sorpasso da parte dell’Inter in seconda piazza.

Il Milan ha invece incassato un brutto poker in casa della Juventus, continuando ad andare avanti in un rendimento altalenante che ha portato i rossoneri a -6 dalla zona play off, rendendo piuttosto improbabile la prospettiva di una rimonta verso il sesto posto in classifica. All’andata è stato il Cagliari a fare bottino pieno in casa contro il Milan, 2-1 il risultato finale con reti sarde messe a segno da Conti e Desogus, entrambe nel secondo tempo.

DIRETTA MILAN CAGLIARI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Cagliari Primavera sarà disponibile in chiaro su Sportitalia, canale numero 60 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN CAGLIARI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Cagliari Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara. Per il Milan, Federico Giunti schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Desplanches, Coubis, Di Gesù, Nasti, El Hilali, Bosisio, Tolomello, Stanga, Alesi, Roback, Bozzolan. Risponderà il Cagliari allenato da Alessandro Agostini con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: D’Aniello; Carboni, Palomba, Iovu, Astrand; Conti, Kourfalidis, Cavuoti; Masala, Luvumbo, Tramoni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Cagliari Primavera ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.05, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Cagliari, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.05.











