Diretta Milan Fiorentina/ Streaming video tv: Giampaolo deve vincere! (serie A)

Milan Fiorentina, diretta da Giacomelli, si disputa domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro: sarà una sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. Posticipo serale con i rossoneri costretti già a fare i conti con la prima crisi stagionale. Il ko nel derby contro l’Inter era stato bruciante anche per le modalità con le quali era maturato, con i nerazzurri che avevano dominato realizzando due gol e colpendo tre pali. Nel turno infrasettimanale contro il Torino però il Milan ha mancato il riscatto, sprecando il vantaggio siglato da Piatek su rigore e facendosi ribaltare dalla doppietta di Belotti. A San Siro arriverà un cliente difficile, una Fiorentina che mercoledì scorso contro la Sampdoria è riuscita a interrompere il lunghissimo digiuno dalla vittoria in campionato che la vedeva protagonista. La squadra di Montella ha avuto un calendario molto complicato in queste prime giornate, a San Siro cercherà di superare il primo esame di maturità non solo per abbandonare i bassifondi della classifica, ma anche per dimostrare di poter essere potenzialmente competitiva in zona Europa.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE MILAN FIORENTINA

La diretta tv di Milan Fiorentina sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A (tutti gli abbonati li trovano al numero 201 e 202 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN FIORENTINA

Le probabili formazioni che dovrebbero scendere in campo in Milan Fiorentina, domenica 29 settembre 2019 alle ore 20.45 presso lo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, sfida valevole per la sesta giornata del campionato di Serie A. 4-3-1-2 per il Milan allenato da Marco Giampaolo, in campo con: Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessié, Bennacer, Calhanoglu; Suso; Leao, Piatek. 3-5-2 per la Fiorentina guidata in panchina da Vincenzo Montella, schierata con: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Pulgar, Badelj, Castrovilli, Dalbert; Ribery, Chiesa.

QUOTE E PRONOSTICO

Per Milan Fiorentina, le quote fornite dall’agenzia di scommesse Snai ci dicono che la squadra favorita è quella rossonera: il segno 1 per la vittoria interna vale infatti 2.30 volte la somma messa sul piatto contro il valore di 3.25 volte la quota investita, che è stato posto sull’eventualità del successo esterno regolata dal segno 2. Per il pareggio dovrete scommettere sul segno X, e in questo caso andreste a guadagnare una cifra corrispondente a 3.20 volte quanto puntato. Per i gol realizzati complessivamente nel match, over 2.5 quotato 2.10 e under 2.5 quotato 1.72.



